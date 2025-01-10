Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нідерланди нададуть Україні допомогу, яка значно посилить захист неба, - Умєров

 

Нідерланди найближчим часом нададуть Україні нову військову допомогу. Вона значно посилить захист українського неба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.

Як повідомили у відомстві, міністр оборони України Рустем Умєров на полях "Рамштайну" провів зустріч зі своїм нідерландським колегою Рубеном Брекельмансом.

Ключовою темою зустрічі стало спрямування інвестицій у спільні оборонні проєкти.

"Особливо важливий напрямок - виробництво далекобійних дронів. Детально обговорили, як зробити цей процес максимально ефективним, та проаналізували найкращі механізми прямого фінансування", - зазначив Умєров.

Також міністри розглянули можливість використання доходів від заморожених російських активів для підтримки виробництва запчастин до дронів. Зазначається, що це може стати дієвим інструментом для збільшення оборонних спроможностей України.

"Ще одна ключова тема переговорів - посилення нашої протиповітряної оборони. Нідерланди вже найближчим часом нададуть допомогу, яка значно посилить наш захист неба", - додав Умєров.

Допомога Україні від Нідерландів

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року Нідерланди виділили Україні 3,8 млрд євро та планують надати ще 6 млрд євро. Приорітетним напрямком у допомозі для Амстердама є енергетика.

А на початку грудня Нідерланди вирішили виділити 22 млн євро допомоги Україні. Кошти спрямували, зокрема, на зміцнення системи ППО.

До того ж у середині жовтня стало відомо, що Нідерланди виділять на військову допомогу Україні ще 271 млн євро. Вони будуть витрачені на артилерійські снаряди.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2825
  0,0464
 0,11
EUR
 1
 43,5594
  0,1322
 0,30

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1317  0,06 0,14 42,9857  0,16 0,37
EUR 43,5109  0,01 0,02 44,4261  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3050  0,08 0,19 42,3300  0,09 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес