Нідерланди нададуть Україні допомогу, яка значно посилить захист неба, - Умєров

Нідерланди найближчим часом нададуть Україні нову військову допомогу. Вона значно посилить захист українського неба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.

Як повідомили у відомстві, міністр оборони України Рустем Умєров на полях "Рамштайну" провів зустріч зі своїм нідерландським колегою Рубеном Брекельмансом.

Ключовою темою зустрічі стало спрямування інвестицій у спільні оборонні проєкти.

"Особливо важливий напрямок - виробництво далекобійних дронів. Детально обговорили, як зробити цей процес максимально ефективним, та проаналізували найкращі механізми прямого фінансування", - зазначив Умєров.

Також міністри розглянули можливість використання доходів від заморожених російських активів для підтримки виробництва запчастин до дронів. Зазначається, що це може стати дієвим інструментом для збільшення оборонних спроможностей України.

"Ще одна ключова тема переговорів - посилення нашої протиповітряної оборони. Нідерланди вже найближчим часом нададуть допомогу, яка значно посилить наш захист неба", - додав Умєров.

Допомога Україні від Нідерландів

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року Нідерланди виділили Україні 3,8 млрд євро та планують надати ще 6 млрд євро. Приорітетним напрямком у допомозі для Амстердама є енергетика.

А на початку грудня Нідерланди вирішили виділити 22 млн євро допомоги Україні. Кошти спрямували, зокрема, на зміцнення системи ППО.

До того ж у середині жовтня стало відомо, що Нідерланди виділять на військову допомогу Україні ще 271 млн євро. Вони будуть витрачені на артилерійські снаряди.