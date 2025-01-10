Литва незабаром перерахує €30 млн на коаліцію з розмінування для України

Міністерка національної оборони Литви Довіле Шакалене (Dovilė Šakalienė) взяла участь у 25-му засіданні Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") у Німеччині, де запевнила у продовженні допомоги Україні та анонсувала перерахування незабаром €30 млн на коаліцію з розмінування.

Як повідомляють на сайті литовського Міноборони, на зустрічі Шакалене закликала країни, що підтримують Україну, збільшити військову допомогу і допомогти країні, що воює, дати відсіч агресору.

За словами міністерки, Литва виділила Україні 0,28% свого ВВП у 2024 році (210 млн євро) і має намір продовжувати. Найближчим часом в оборонну промисловість України надійде ще 10 млн євро, а 30 млн євро буде перераховано до Фонду коаліції з розмінування.

"Ми не можемо дозволити собі пожертвувати Україною. Ми всі знаємо, що не надаємо Україні достатньої підтримки для перемоги над агресором. Країни формату "Рамштайн" разом незрівнянно сильніші та багатші за Росію. Однак сили на папері недостатньо. Ми все ще занадто повільні, діємо так, ніби війна в Україні - це навчання, ніби ми не чуємо погроз Росії на адресу альянсу НАТО. Кожен російський танк, знищений на українській землі, - це танк, який ніколи не увійде на нашу територію", - заявила Шакалене.

Зустріч на авіабазі "Рамштайн" також була зустріччю лідерів коаліцій, у якій взяли участь міністри оборони восьми країн. Міністр Шакалене презентувала Литовсько-ісландський план протимінної діяльності, стратегічні цілі та завдання, що постали перед коаліцією.

У Німеччині на авіабазі "Рамштайн" у четвер, 9 грудня, відбувається 25-те засідання Контактної групи з оборони України після тривалої перерви. Останнє 24-те засідання Контактної групи з оборони України відбулося 6 вересня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

Лідери груп коаліцій спроможностей (capability coalition) у межах формату "Рамштайн" схвалили 8 "дорожніх карт", які визначають ключові цілі Сил оборони України до 2027 року. "Дорожні карти коаліцій визначають стратегічні цілі України до 2027 року і стають основою для середньострокової та довгострокової підтримки. Ми також працюємо над тим, щоб Збройні сили України були повністю сумісні з силами Альянсу", повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Перша зустріч на авіабазі "Рамштайн" відбулася 26 квітня 2022 року.