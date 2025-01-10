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Польща пообіцяла не заарештовувати Нетаньяху за ордером МКС
10:03 10.01.2025 |
Польща не заарештовуватиме прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху за ордером МКС. Виняток зроблять у разі, якщо він відвідає країну в день визволення Освенцима.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wiadomosci.
В уряді Польщі наголосили, що у зв'язку з запланованими на 27 січня 2025 року урочистостями з нагоди 80-ї річниці визволення колишнього німецького нацистського концентраційного табору та табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі, Польща "забезпечить вільну та безпечну участь у цих урочистостях вищих представників Ізраїлю".
"Забезпечення безпечної участі ізраїльських лідерів в урочистостях 27 січня 2025 року розглядається польським урядом як частина висловлення поваги до єврейського народу, мільйони доньок і синів якого стали жертвами Голокосту, влаштованого Третім рейхом", - ідеться в постанові, яку ухвалив уряд Польщі.
Водночас, як заявив прем'єр Польщі Дональд Туск, для нього очевидно, що "прем'єр-міністр, президент або будь-який інший представник держави Ізраїль повинен мати повне право і почуття безпеки, якщо він відвідає концентраційний табір Освенцим, особливо в річницю".
"Саме тому я попросив міністрів юстиції та закордонних справ підготувати відповідну постанову", - уточнив глава уряду.
Ордер на арешт Нетаньяху
Нагадаємо, 21 листопада Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, а також на тоді ще міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта.
На думку МКС, є підстави припускати, що Нетаньяху і Галлант винні у військових злочинах.
До слова, минулого року російський диктатор Володимир Путін, ордер на арешт якого видавав Міжнародний кримінальний суд, відвідав Монголію. У країні були зобов'язані заарештувати главу Кремля, але не зробили цього.
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