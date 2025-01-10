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АНАЛІТИКА

Палата представників США підтримала санкції проти МКС

 

Палата представників США в четвер, 9 січня, проголосувала за санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС) на знак протесту проти видачі ним ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і його колишнього міністра оборони Йоава Галанта черезвоєнну кампанію Ізраїлю в Секторі Гази.

"Закон про протидію нелегітимному суду", ухвалений 243 голосами "за" і 140 "проти", передбачає санкції проти будь-якого іноземця, який проводить розслідування, заарештовує, затримує або переслідує громадян США або країн-союзників, включно з Ізраїлем, які не є членами МКС. Окрім 198 республіканців, законопроєкт підтримали 45 конгресменів-демократів, повідомляє агенція Reuters.

"Америка ухвалює цей закон, тому що суд-кенгуру намагається заарештувати прем'єр-міністра нашого великого союзника, Ізраїлю", - заявив у своїй промові перед голосуванням республіканець Брайан Маст, голова комітету у закордонних справах Палати представників США.

Новопризначений лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тьюн пообіцяв швидкий розгляд документу в верхній палаті Конгресу, щоб Дональд Трамп міг підписати його як закон незабаром після вступу на посаду президента США 20 січня.

Республіканці в Конгресі засуджують МКС відтоді, як він наприкінці листопада 2024 року видав ордери на арешт Біньяміна Нетаньяху і Йоава Галланта, звинувачуючи їх у воєнних злочинах і злочинах проти людяності під час конфлікту в Секторі Гази. Ізраїль відкидає ці звинувачення.

Польща обіцяє не заарештовувати Нетаньяху

У четвер польський прем'єр Дональд Туск пообіцяв, що Нетаньяху, всупереч ордеру МКС, не буде заарештований, якщо приїде в країну на ювілей визволення нацистського концтабору Освенцім.

За словами Туска, він звернувся до міністрів юстиції та закордонних справ Польщі з проханням забезпечити це рішення юридично. "З одного боку, у нас є ордер Міжнародного суду, з іншого - для мене від самого початку було очевидно, що прем'єр-міністр Ізраїлю, президент Ізраїлю або будь-який інший представник держави Ізраїль повинні мати повні права і відчуття безпеки на ювілейних урочистостях", - сказав він.

"Я не можу собі уявити, щоб політичні лідери Ізраїлю не змогли безпечно брати участь у святкуванні річниці визволення Освенціма, це абсолютно неприйнятно", - наголосив Туск.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Ізраїль
 

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