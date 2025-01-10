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ЄС готовий узяти на себе ініціативу щодо України, якщо США більше цього не захочуть - Каллас
09:52 10.01.2025 |
Європейський Союз готовий узяти на себе ініціативу щодо підтримки України, якщо Сполучені Штати більше не захочуть цього робити, заявила високий представник Європейського Союзу Кая Каллас.
"Я справді впевнена, що всі інші члени, і, сподіваюся, також Сполучені Штати готові продовжити підтримку України. Європейський Союз також готовий узяти на себе це лідерство, якщо Сполучені Штати цього не захочуть", - сказала Каллас дорогою на зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), повідомляє Politico.
Вона додала, що "нам не слід міркувати про майбутню підтримку США", і "не в інтересах Америки, щоб Росія стала найпотужнішою силою у світі".
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