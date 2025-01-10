Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС готовий узяти на себе ініціативу щодо України, якщо США більше цього не захочуть - Каллас

 

Європейський Союз готовий узяти на себе ініціативу щодо підтримки України, якщо Сполучені Штати більше не захочуть цього робити, заявила високий представник Європейського Союзу Кая Каллас.

"Я справді впевнена, що всі інші члени, і, сподіваюся, також Сполучені Штати готові продовжити підтримку України. Європейський Союз також готовий узяти на себе це лідерство, якщо Сполучені Штати цього не захочуть", - сказала Каллас дорогою на зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), повідомляє Politico.

Вона додала, що "нам не слід міркувати про майбутню підтримку США", і "не в інтересах Америки, щоб Росія стала найпотужнішою силою у світі".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2825
  0,0464
 0,11
EUR
 1
 43,5594
  0,1322
 0,30

Курс обміну валют на сьогодні, 10:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0253  0,05 0,11 42,9747  0,15 0,35
EUR 43,4467  0,07 0,17 44,4327  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3050  0,08 0,19 42,3300  0,09 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес