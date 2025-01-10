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АНАЛІТИКА

У МКС прокоментували прохання Дуди не заарештовувати Нетаньягу

 

Міжнародний кримінальний суд (МКС) покладається на держави у забезпеченні виконання своїх рішень.

Так в ексклюзивному коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі прокоментував речник МКС Фаді ель-Абдалла прохання президента Польщі Анджея Дуди не заарештовувати прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, якщо він приїде на річницю звільнення Освенциму.

"Суд покладається на держави у забезпеченні виконання своїх рішень. Це не лише юридичне зобов'язання перед Судом відповідно до Римського статуту, а й перед іншими державами-учасницями. Якщо у держав виникають занепокоєння щодо співпраці з Судом, вони можуть своєчасно та ефективно проконсультуватися з Судом. Однак держави не можуть в односторонньому порядку визначати обґрунтованість правових рішень Суду. Як зазначено в статті 119 Статуту, "будь-яка суперечка, що стосується судових функцій Суду, вирішується за рішенням Суду", - сказав речник МКС.

Як повідомляв Укрінформ, президент Польщі Анджей Дуда звернувся до уряду країни з проханням забезпечити захист прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу від можливого арешту, якщо той візьме участь у заходах з нагоди 80-ї річниці звільнення Освенциму.
 

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