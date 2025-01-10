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Трюдо сказав, навіщо Трамп погрожує зробити Канаду 51-м штатом США
10:08 10.01.2025 |
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо пояснив, навіщо новообраний глава Білого дому Дональд Трамп говорить про перетворення канадської держави на 51-й штат США. За його словами, ці коментарі є лише відволіканням уваги від наслідків запровадити мита.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Президент Трамп, який є дуже вправним переговірником, намагається відвернути людей від розмови про 25% мита на нафту, газ, електроенергію, сталь, алюміній, деревину та бетон", - заявив Трюдо.
CNN нагадує, що в листопаді Трамп пообіцяв значно підвищити мита на товари з Мексики, Канади та Китаю, починаючи з першого дня вступу на посаду президента США.
"20 січня, як один із моїх перших указів, я підпишу всі необхідні документи, щоб стягувати з Мексики і Канади 25% мита на ВСІ товари, що надходять до Сполучених Штатів, і їхні безглузді відкриті кордони. Це мито діятиме доти, доки наркотики, зокрема фентаніл, і всі нелегальні іноземці не зупинять це вторгнення в нашу країну!", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.
Продовжуючи коментувати тему, Трюдо в інтерв'ю CNN заявив, що така політика може рідко збільшити витрати для американських підприємств і споживачів.
"Усе, що американські споживачі купують у Канаді, раптово стане набагато дорожчим, якщо він (Трамп - ред.) продовжить запроваджувати ці мита", - заявив Трюдо.
CNN пише, що Канада, Мексика і Китай є найбільшими торговельними партнерами США.
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