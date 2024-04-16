Смертна кара за шахрайство. Мільярдерку з В'єтнаму засудили до страти за фінансові злочини

Суд у Хошиміні засудив 67-річну в'єтнамську підприємницю Чіонг Мі Лан до страти за пограбування одного з найбільших банків країни протягом 11 років.

Голова великої компанії Van Thinh Phat Чіонг Мі Лан - одна з небагатьох жінок, засуджених у В'єтнамі до страти за фінансові злочини.

Небувалим можна вважати й масштаб шахрайства. Чіонг Мі Лан визнали винною в отриманні кредитів на суму 44 млрд доларів від Saigon Commercial Bank.

Водночас вирок суду зобов'язує її повернути 27 млрд доларів, хоча звинувачення вважає, що це навряд чи можливо.

Є думка, що суд призначив Чіонг смертну кару саме для того, щоб натиснути на неї та змусити повернути хоча б частину вкраденого.

Чіонг Мі Лан провину не визнала і поклала її на своїх підлеглих. Як повідомив агентству Reuters один із родичів, вона збирається оскаржити вирок.

В'єтнамські засоби масової інформації докладно описували процес. За їхніми даними, для свідчень викликали 2700 осіб, у справі брали участь 10 державних прокурорів та близько 200 адвокатів.

Матеріали звинувачення помістилися у 104 коробки загальною вагою 6 тонн. Разом із Чіонг Мі Лан перед судом постали ще 85 людей.

Усіх підсудних визнали винними. Четверо отримали довічне ув'язнення. Решта отримали покарання від 20 років до трьох років умовно. Чоловік і племінниця Чіонг Мі Лан отримали дев'ять і 17 років ув'язнення відповідно.

Готівка у коробках

За даними звинувачення, Чіонг Мі Лан, дружина заможного гонконгського бізнесмена, за допомогою підроблених заявок на отримання кредитів виводила гроші з SCB, в якому їй фактично належало 90% акцій.

Поліція стверджує, що жертвами афери стали всі власники облігацій SCB, які не могли зняти свої гроші та не отримали ані відсотків, ані виплат за основним боргом з моменту арешту Чіонг. Від афери постраждали близько 42 тисяч людей.

Під час судового процесу прокурори заявили, що заарештували більше тисячі об'єктів нерухомості, що належали підприємиці.

Влада також заявила, що хабар у розмірі 5,2 млн доларів, який дали Лан і співробітники SCB в'єтнамським чиновникам, щоб приховати порушення і погане фінансове становище банку, став найбільшим в історії В'єтнаму.

До Тхі Нхань, колишня керівниця інспекційної групи Державного банку В'єтнаму, якій пропонували хабар, розповіла під час судового процесу, що готівку в коробках передав їй колишній генеральний директор SCB Во Тан Ван. Зрозумівши, що в коробках гроші, До відмовилася від них, але й Во відмовився прийняти їх назад.

Генеральний секретар Комуністичної партії Нгуєн Фу Чонг очолює антикорупційну кампанію

Судовий процес, що розпочався 5 березня і закінчився раніше запланованого терміну, став частиною кампанії боротьби з хабарництвом, яке генеральний секретар Комуністичної партії В'єтнаму Нгуєн Фу Чонг протягом багатьох років обіцяв викорінити. Однак відчутних результатів поки що небагато.

У 2022 році в результаті серії арештів акції великих компаній В'єтнаму подешевшали на 40 млрд доларів, підірвавши довіру інвесторів у непростий момент для економіки, що швидко зростає.

Хто така Чіонг Мі Лан

Чіонг Мі Лан походить з китайсько-в'єтнамської родини в Хошиміні. Це місто, де мешкає велика етнічна китайська громада, вже давно, з часів, коли воно називалося Сайгоном і було столицею Південного В'єтнаму, стало локомотивом в'єтнамської економіки.

Чіонг починала з торгівлі на ринку, продаючи разом зі своєю матір'ю косметику, але після того як у 1986 році компартія розпочала економічні реформи, вона почала купувати землю та нерухомість. До 1990-х років їй належало кілька готелів та ресторанів.

Хоча В'єтнам здебільшого відомий своїм виробничим сектором, який швидко зростав, більшість заможних в'єтнамців запрацювали на будівництві та спекуляціях з нерухомістю.

Уся земля у країні офіційно належить державі. Отримання доступу до неї часто залежить від особистих стосунків із чиновниками. Разом зі зростанням економіки зростала й корупція.

До 2011 року Чіонг Мі Лан стала відомою фігурою в Хошиміні, і їй дозволили організувати злиття трьох невеликих банків, які мають брак коштів, у більшу структуру - Saigon Commercial Bank.

В'єтнамське законодавство забороняє будь-якій приватній особі володіти понад 5% акцій будь-якого банку. Але прокурори стверджують, що через сотні підставних компаній та довірених осіб Чіонг Мі Лан фактично контролювала понад 90% акцій SCB.

Чіонг звинуватили у зловживанні владою при призначенні менеджерами своїх людей, вони схвалювали сотні кредитів для мережі підставних компаній, які вона контролювала. Загалом, за даними звинувачення, кредити Лан склали 93% усіх позик банку.

За даними прокуратури, протягом трьох років, починаючи з лютого 2019 року, вона наказала своєму водію вивезти з банку 108 трильйонів донгів (понад 4 мільярди доларів) готівкою та зберігати їх у підвалі. Навіть у найбільших купюрах гроші мали важити близько двох тонн.

Боротьба з корупцією

"Такого показового процесу, як цей, не було, я думаю, ніколи за всю комуністичну епоху", - говорить Девід Браун, відставний співробітник Держдепартаменту США з великим досвідом роботи у В'єтнамі.

Нгуен Фу Чонг вважає, що народний гнів з приводу розгулу корупції є екзистенційною загрозою для монополії Комуністичної партії на владу. Він серйозно розпочав кампанію боротьби з корупцією у 2016 році.

В результаті цієї кампанії, яка отримала назву "палаюча піч", два президенти і два заступники прем'єр-міністра були змушені піти у відставку, а сотні чиновників отримали дисциплінарні стягнення або були ув'язнені. Тепер цей список поповнила і одна з найбагатших жінок В'єтнаму.

"Я здивований, - каже Ле Хонг Хієп, керівник програми з вивчення В'єтнаму в Інституті Юсофа Ісхака в Сінгапурі. - Це ж не було секретом. На ринку було добре відомо, що Чіонг Мі Лан та її група Van Thinh Phat використовували SCB як власну скарбничку для масового придбання нерухомості у найпрестижніших місцях".

Девід Браун вважає, що її прикривали впливові постаті, які десятиліттями домінували у бізнесі та політиці країни. У тому, як відбувався судовий процес, він бачить спробу повернути партії контроль над півднем країни з його вільною діловою культурою.

"Нгуєн Фу Чонг та його союзники по партії намагаються повернути контроль над Сайгоном або принаймні не дати йому зовсім вислизнути з рук, - каже він. - До 2016 року партія в Ханої дозволяла цій китайсько-в'єтнамській мафії керувати містом. Вони говорили всі правильні слова, які потрібно говорити місцевим комуністичним лідерам, але водночас доїли місто, отримуючи значну частку грошей, які там робилися".

Нгуєн Фу Чонг - один із найвпливовіших генсеків Комуністичної партії за останні роки. Він відновив авторитет консервативного крила партії до рівня, небаченого з часів реформ 1980-х.

Під його керівництвом партія поставила амбітну мету - до 2045 року досягти статусу багатої країни з економікою, що базується на технологіях та знаннях. Саме це сприяє дедалі тіснішому партнерству країни зі Сполученими Штатами.

Але йому 79 років, у нього слабке здоров'я, і на наступному з'їзді партії у 2026 році йому, напевно, доведеться піти у відставку.

Швидке економічне зростання у В'єтнамі неминуче означає зростання корупції. Якщо боротися з корупцією надто активно, це поставить під удар багато видів економічної діяльності.

"У цьому й полягає парадокс, - каже Ле Хонг Хіп. - В'єтнамська модель зростання довго залежала від корупції. Корупція була мастилом, яке підтримувало роботу механізму. Якщо прибрати мастило, він може перестати працювати".