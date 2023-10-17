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Ціни злетіли на 70%. Скільки зараз коштує житло в країнах Європи

 

З 2010 року ціни на житло в країнах Європи зросли в середньому на 70%, свідчать дані Євростату. За цей час суттєвого подорожчання житла не було тільки в Італії, Греції та на Кіпрі.

РБК-Україна розповідає, як змінилися ціни на нерухомість і орендні ставки з 2010 року по другий квартал 2023-го.

Як змінилися ціни на оренду житла в Європі за 13 років

За кілька років ціни на нерухомість в Європі і в оренду, і на продаж суттєво подорожчала. Є країни ЄС, де за даними Євростату вартість житла за понад десятиліття зросла більш ніж удвічі:

* Естонія (+211%);
* Угорщина (+180%);
* Литва (+152%);
* Латвія (+144%);
* Чехія (+122%)
* Люксембург та Австрія (обидві +120%).

Є лише кілька країн, де за останні 13 років не було кардинального підвищення цін. За понад десять років квартири, навпаки, подешевшали у Греції, яка у 2010 році боролася з кризою (-14%), в Італії (-8%) і на Кіпрі (-3%).

Чому дешевшає житло у Південній Європі

Багатьох дивує, що ціни на оренду житла не ростуть в країнах популярної серед туристів і експатів Південної Європи. Адже багато людей мріють придбати або орендувати там будинок для відпочинку, куди можна приїздити хоча б на теплий сезон. В Греції, Італії та на Кіпрі вартість житла не просто не зросла, а й знизилася.

Насправді зниження цін в Італії та Греції значною мірою пов'язане зі зростанням цін на енергоносії та великою часткою старих будинків без ремонтів, які не часто хочуть знімати через високі рахунки за комуналку і незадовільний стан самого житла.

"Багато будинків у невеликих італійських містах і селах старі, їх роками не ремонтували. Вони споживають багато енергії, іноді там є й інші побутові проблеми. Доходи домогосподарств у Греції впали, і, як і в інших південних країнах, COVID-19 спровокував зниження доходів від оренди", - коментує польський експерт Казімеж Кірейчик, радник із житлової стратегії JLL.

За словами експерта, при цьому значно важче пояснити падіння цін на Кіпрі. Цей ринок сильно постраждав від кризи 2008 року, і реальні ціни продовжували падати до 2014 року.

"Найбільшою групою іноземців, які купують там нерухомість, залишалися росіяни. Ймовірно, бажаючи скористатися "золотими візами". Кіпрський ринок активний, і нещодавнє зниження індексу цін, ймовірно, також відображає зміни: зменшення відсотка дуже дорогих об'єктів на користь більшої частки будинків, орієнтованих на середній клас", - пояснює Казімєж Кірейчик.

Що краще - купувати чи орендувати?

За даними Євростату, ціни на житло на продаж в ЄС зросли більше, ніж ціна оренди. І це стосується цілих 20 із 27 країн Євросоюзу. До слова, Польща до цього списку не входить. Там оренда з 2010 року зросла майже на 75%.

Ціни за оренду зросли у 26 країнах ЄС. Найбільше - в Естонії (+208%) і Литві (+168%). Падіння цін на оренду зафіксовано в Греції (-21%).

Зараз в багатьох країнах ціни на оренду квартир трохи знижується. Хоча в цілому у другому кварталі 2023 року ціни на нерухомість в ЄС зросли на 0,3% порівняно з першим кварталом 2023-го.

Найбільше падіння цін на оренду квартир зафіксували в таких країнах:

* Німеччина (-9,9%);
* Данія (-7,6%);
* Швеція (-6,8%).

Найбільше зростання цін було зафіксовано у Хорватії (+13,7%), Болгарії (+10,7%) і в Литві. (+9,4%).

Дефіцит житла. Скільки коштує оренда у великих містах

Подорожчання житла в оренду фіксують і інші дослідження. Statista.com проаналізували 64,004 одиниць житла у 23 містах Європи, які здають в оренду в основному молодим людям. Понад 95,8% житла здавали повністю з меблями й 58% включали оплату комуналки.

Ціни злетіли на 70%. Скільки зараз коштує житло в країнах Європи

 

Виявилося, що вартість оренди квартир у Лісабоні й Порту зросла на 25% з квітня по червень 2023 року порівняно з тим самим періодом роком раніше. Це тривожний показник, особливо з огляду на те, що місцеві зарплати (які й без того низькі порівняно з рештою Європи) не ростуть такими ж темпами, пишуть на сайті Statista.

За той же період у столиці Угорщини Будапешті середня ціна на квартиру підскочила на вражаючі 43% порівняно з минулим роком - до 1100 євро.

Тим часом в італійських Флоренції та Турині, які історично мали набагато нижчі ціни на оренду житла, ніж в інших частинах країни, починають наздоганяти згаяне. Флоренція спостерігала сплеск цін за оренду квартир на 21% (до середньої ціни 1 700 євро), в Турині житло подорожчало на 12,5% (900 євро), - пишуть аналітики.

"Цьому є кілька причин. По-перше, в Європі розпал дефіциту житла. Це різко підвищує вартість оренди квартири в багатьох містах континенту. Але водночас новий тренд епохи COVID - роботи з дому - означає, що багато молодих кваліфікованих працівників переїжджає за кордон, що теж впливає на ціни", - йдеться у публікації.

Найбільше ціни на оренду зросли у таких містах:

* Будапешт (42,9%);
* Гаага (27,8%);
* Утрехт (25,8%);
* Порту (25%);
* Лісабон (15,8%).
Ключові теги: ЄС
 

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