У ЄС домовилися про реформу системи надання притулку

Країни ЄС досягли компромісу у суперечці щодо реформи системи надання притулку в Європі. Як повідомила головуюча в Раді ЄС Іспанія в середу, 4 жовтня, на зустрічі постійних представників у Брюсселі країни-члени змогли зняти питання щодо так званого кризового регулювання, яке вважається центральним елементом запланованої реформи.

Воно може бути використане, наприклад, у разі особливо сильного зростання міграції для продовження періоду, протягом якого мігранти можуть утримуватися в умовах, подібних до взяття під варту. Кризовий механізм також передбачає, що люди, які мають мало шансів залишитись у ЄС, можуть пройти прискорену процедуру розгляду питання про надання притулку безпосередньо на зовнішньому кордоні ЄС, і у разі відмови вони будуть негайно вислані назад. Загалом плани реформи системи надання притулку в ЄС передбачають численні доповнення та посилення, спрямовані на обмеження небажаної міграції.

Суперечка між Німеччиною та Італією

Між Німеччиною та Італією існувала суперечка щодо ролі приватних рятувальних організацій у Середземному морі. У результаті досягнутого компромісу, як повідомляє агентство AFP з посиланням на дипломатичні джерела, уряду Італії вдалося домогтися виключення формулювання, згідно з яким заборонялося використання кризових заходів, як відповіді на прибуття до країни великої кількості мігрантів внаслідок проведення рятувальних операцій на морі.

Німеччина довгий час блокувала ухвалення антикризового регламенту через міркування гуманітарного характеру, але наприкінці вересня погодилася на перший компромісний варіант. Коментуючи це рішення, міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, що уряд ФРН "наполегливо й успішно виборював те, щоб мінімальні гуманітарні стандарти, такі як доступ до освіти та охорони здоров'я, не були послаблені". Також угода гарантує, що антикризове регулювання застосовуватиметься "тільки у дуже обґрунтованих випадках", додала глава німецької дипломатії. Тепер переговори щодо законодавчого пакету можуть бути продовжені у прискореному режимі.

Реформа системи надання притулку, над якою ведеться робота з моменту кризи з біженцями у 2015 році, має бути ухвалена до європейських виборів у червні 2024 року. Проте для цього країнам ЄС ще потрібно узгодити законодавчий пакет із Європарламентом, що також вважається непростим завданням.