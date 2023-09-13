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Засновнику російського «Яндекса» не вдалося позбутися санкцій після критики вторгнення РФ в Україну, – Bloomberg
15:45 13.09.2023 |
Євросоюз продовжить дію санкцій проти засновника російського "Яндекса" Аркадія Воложа, який на початку серпня вперше за півтора роки розкритикував російське повномасштабне вторгнення в Україну і одразу ж після цього попросив ЄС скасувати запроваджені проти нього обмеження.
Санкції проти Воложа продовжать принаймні ще на пів року, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
Водночас співрозмовники агентства підтвердили, що ЄС виключить із санкційного списку російський мільярдерів Григорія Берьозкіна та Фархада Ахмедова. За їх словами, юридичні служби ЄС попросили внести відповідні зміни до санкційного списку минулого місяця.
Агентство зауважує, що ці рішення все ще потребують офіційного затвердження і можуть змінитися.
Як повідомлялося, Волож потрапив під санкції ЄС у червні 2022 року через те, що "Яндекс" підтримував кремлівську пропаганду та наративи про війну проти України.
На початку серпня він прибрав всі згадки про Росії із своєї біографії і вперше за півтора роки розкритикував російське повномасштабне вторгнення в Україну. За даними Financial Times, вже за кілька днів після цієї заяви юристи Воложа подали прохання до ЄС про скасування санкцій.
У своїй заяві Волож зазначив, що він мав "багато причин", через які він не висловлювався про дії Росії в Україні. Про які причини йдеться, Волож не уточнив. Однак може йтися про процес розділу бізнесу "Яндекса", частину якого нібито мав зберегти Волож.
Таку ж думку висловив російський президент Владімір Путін, який планує націоналізувати російську частину "Яндекса", за даними Reuters. При цьому Путін назвав Воложа "обдарованим" підприємцем і побажав йому міцного здоров'я.
Вже після заяви Воложа стало відомо, що нідерландська Yandex N.V., холдингова компанія "Яндекса", на початку 2024 року планує перезапустити свій міжнародний бізнес під новим брендом. Реструктуризація "Яндекса" передбачає поділ бізнесів на російський та міжнародний: російський бізнес планується передати в "управління менеджменту", тоді як Yandex N.V. Формально позбудеться прив'язки до власників бізнесу у Росії.
Наприкінці 2022 року Волож попрощався зі співробітниками російської компанії. За даними джерел Bloomberg та Reuters, після виходу з російської компанії він планує займатися розвитком нібито незалежної від влади РФ міжнародної компанії, якій передадуть кілька технологій та бізнесів "Яндекса". У тому числі про це з Володимиром Путіним домовлявся колишній голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін, який на початку грудня минулого року перейшов на роботу в "Яндекс".
Аркадій Волож заснував компанію "Яндекс" разом із Іллею Сегаловічем у 2000 році. Сегалович помер у 2013 році. У 2022 році Волож потрапив під санкції Євросоюзу за просування російської пропаганди та цензуру контенту в інтернеті на вимогу Кремля.
Відразу після цього бізнесмен офіційно залишив усі посади в "Яндексі". У березні 2022 року Волож втратив статус доларового мільярдера.
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|ЄС продовжив санкції проти російських бізнесменів та чиновників ще на пів року Джерело: https://biz.censor.net/n3443199
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