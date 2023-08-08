Франція випередила Швецію і стала найбільшим експортером електроенергії в Європі

Франція здобула перше місце серед європейських країн за обсягом експорту електроенергії, обійшовши Швецію, повідомляє Bloomberg. Водночас Німеччина, яка раніше була експортером, стала імпортером електроенергії протягом першої половини поточного року.

Відповідно до даних звіту EnAppSys Ltd., Франція здійснила загальний чистий експорт електроенергії на рівні 17,6 ТВт·год. Важливим пунктом є те, що значна частина цієї енергії була спрямована до Великої Британії та Італії.

Цей успіх Франції пов'язаний з її ядерною потужністю, яка є ключовим гравцем на європейському ринку електроенергії. Навіть при коливаннях потужності на рівні близько 50%, атомні станції Франції залишаються важливим ресурсом для енергетичного ринку, навіть на тлі перебоїв у роботі та активного використання відновлюваних джерел енергії, зокрема сонячної.

Збільшення обсягу експорту електроенергії з Франції пов'язане з "збільшенням доступності ядерних активів у країні", вказав директор EnAppSys Жан-Поль Харреман. Попри те, що рівень доступності залишається нижчим на 10-15% від нормативного рівня, збільшення потужності на 5-10 ГВт порівняно з минулим роком допомогло змінити баланс енергетичних потоків Франції на користь експорту.

Німеччина, закривши свої ядерні електростанції, стала залежною від імпорту електроенергії. Це призвело до того, що її енергетичний баланс перекинувся на імпорт, як зазначено у звіті. Ця зміна стратегії призвела до того, що Німеччина вже не може задовольнити всю власну потребу в електроенергії та має розв'язувати це питання через імпорт.