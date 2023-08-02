ЄС запроваджує електронні «візи» для країн з безвізом

Європейський Союз змінює правила в'їзду. Для багатьох людей - у тому числі українців - вільного в'їзду до ЄС, а також Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну, які до нього не входять, з 2024 року фактично вже не буде. Масштабне нововведення торкнеться близько півтора мільярда громадян більш ніж 60 держав, у яких зараз безвізовий режим із ЄС - серед них Україна, а також Молдова та Грузія. З нового року їхнім громадянам доведеться отримувати дозвіл на в'їзд до 30 європейських країн в електронному вигляді - ETIAS. З усіх держав Євросоюзу зміна правил не стосуватиметься лише Ірландії.

ETIAS розшифровується як Європейська система інформації та авторизації подорожей (European Travel Information and Authorisation System). У Брюсселі наголошують, що дозвіл на в'їзд з такою назвою - це не віза, а доповнення до безвізового режиму. Аналогічні формальності вимагають, наприклад, у США, Канаді та Австралії від громадян країн, які не потребують віз як таких. А для подання заявки на дозвіл не потрібно ні йти до консульства, ні здавати біометричні дані.

Отримавши дозвіл ETIAS, можна буде в'їжджати на територію 30 європейських країн будь-яку кількість разів і перебувати там до 90 днів протягом 180-денного періоду, як це прийнято для безвізу. Дозвіл на в'їзд діятиме три роки. Однак якщо протягом цього часу його власник чи власниця отримає новий закордонний паспорт, потрібен буде новий дозвіл, оскільки він видається під конкретний документ.

При цьому в Єврокомісії попереджають, що наявність дозволу ETIAS не гарантує в'їзд. Прикордонна служба на зовнішніх кордонах Євросоюзу проводитиме додаткову перевірку паспорта та інших документів, аби переконатися, що людина відповідає умовам в'їзду. В іншому випадку у перетині кордону ЄС та інших чотирьох країн буде відмовлено.

Як подати заявку до ETIAS

Заявку можна буде подати на офіційному сайті або через мобільний додаток ETIAS. Вартість послуги - 7 євро, а для заявників молодше 18 та старше 70 років - безкоштовно. Також від оплати звільняються члени сімей громадян Євросоюзу та громадян країн поза ЄС, які мають статус, що дозволяє їм вільно пересуватися територією Європейського Союзу, наприклад, резидентів. 7 євро можна буде заплатити як карткою, так і іншими електронними способами оплати.

Для подання заявки буде потрібний закордонний паспорт з терміном дії не менше трьох місяців та виданий не більше десяти років тому. Паспортні дані зазначаються у заявці. До закордонних паспортів, виданих в Україні, Молдові та Грузії, застосовуються особливі вимоги: це мають бути біометричні паспорти, які відповідають стандартам Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO). Власникам інших типів закордонних паспортів для в'їзду в будь-яку з європейських країн, які вимагають ETIAS, доведеться отримувати повноцінну візу.

Формуляр ETIAS дуже докладний, у ньому попросять вказати не тільки особисті дані, такі як ім'я, прізвище, дату та місце народження, громадянство, домашню адресу, імена батьків, адресу електронної пошти та номер телефону, а й відомості про освіту та нинішню роботу. Також необхідно буде надати детальну інформацію про заплановану поїздку та перебування в країнах, що потребують ETIAS. Але це ще не все. У заявці доведеться докладно розповісти, чи була людина судима, чи їздила до зон воєн і конфліктів, чи піддавалася екстрадиції. Після цього потрібно буде підтвердити достовірність даних та розуміння умов в'їзду на територію європейських країн. У заявці ETIAS не потрібно ні надавати відбитки пальців, ні вказувати інформацію про стан здоров'я та щеплення.

Обережно: шахраї!

Заяви для неповнолітніх до 18 років мають подаватися батьками, володарем батьківських прав або опікуном. Можна надсилати заявки і від чужого імені за наявності довіреності та за умовою наведення особистих даних та інформації про відносини з претендентом на в'їзд. У ЄС очікують, що таку послугу пропонуватимуть комерційні агенції, що саме по собі не заборонено, проте попереджають про можливі спроби шахрайства.

Вже з'явилися десятки сайтів різними мовами, які нібито надають офіційну інформацію про майбутні вимоги ETIAS. Частина інформації на цих сайтах є хибною, крім того, вони ще й незаконно використовують символіку ЄС, видаючи себе за офіційні інтернет-представництва, кажуть у Головному управлінні з міграції та внутрішніх справ Євросоюзу. А на інших сайтах уже щосили збирають особисті дані мандрівників, "що викликає занепокоєння". "В той час як одні сайти належать справжнім компаніям, інші можуть діяти нечесно", - попереджають у відомстві.

Обробка заявок

Хороша новина: більшість заявок буде оброблятися всього за кілька хвилин. Але не всі. Є невелика ймовірність, що процес затягнеться терміном від 4 до 14 днів, наприклад, якщо вас попросять надати додаткову інформацію чи документи. А якщо вас запросять на співбесіду, обробка займе до 30 днів. Тому влада ЄС радить оформляти заявки на ETIAS заздалегідь.

Той чи та, хто подає заяву, отримає підтвердження електронною поштою. У повідомленні буде вказано її номер, який важливо зберегти. Відразу після обробки формуляра заявники отримуватимуть ще одного електронного листа - із результатами. У разі відмови будуть названі причини, а також зазначено, як, куди та у які терміни можна подати апеляцію.

У разі позитивної відповіді важливо переконатися, що ім'я, номер закордонного паспорта та інша інформація в документах вказані правильно, оскільки за наявності помилок в'їзд буде заборонено на кордоні. Якщо ви допустили друкарську помилку в заявці, можна запросити її виправлення, проте це може тривати до 30 днів. У Брюсселі радять у разі помилок подавати нову заявку.