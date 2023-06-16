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Rheinmetall поставить Україні снаряди для установок Gepard замість Швейцарії
11:19 16.06.2023 |
Концерн Rheinmetall розраховує укласти з урядом Німеччини контракт на мільярди євро протягом найближчих тижнів і поставити перші 35-мм снаряди для зенітних установок Gepard в Україну в липні.
Про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Rheinmetall запустила виробничу лінію після того, як Швейцарія відмовилася дозволити експорт 35 мм боєприпасів для Gepard в Україну.
За словами Паппергера, у липні Rheinmetall поставить перші 35-мм снаряди, виготовлені на новій виробничій лінії в Німеччині.
"Уряд замовив 300 тисяч снарядів... Цього року ми обов'язково поставимо від 40 тисяч до 60 тисяч снарядів", - сказав він.
Великий контракт
Паппергер сказав, що вартість нового контракту з урядом Німеччини становитиме кілька мільярдів євро, і він сподівається, що Rheinmetall, один із найбільших виробників артилерійських гармат і танкових снарядів у світі, зможе оголосити про неї в найближчі шість тижнів.
"Німеччина має намір укласти з нами великий рамковий контракт", - сказав він Reuters в інтерв'ю в Брюсселі, де взяв участь у першому в історії спільному засіданні міністрів оборони країн НАТО та близько 20 керівників оборонної промисловості.
Протягом усього року Паппергер чекає на оборонні замовлення на "двозначну суму" в мільярдах євро.
"Це безперечно буде наш найкращий рік з точки зору прийому замовлень", - сказав він, додавши, що очікує цілої низки угод - з транспортних засобів, боєприпасів, електроніки та радіолокаційних систем.
Зустріч у Брюсселі
Переговори в Брюсселі мали зосередитися на способах нарощування постачання артилерійських снарядів, засобів протиповітряної оборони та високоточних боєприпасів глибокої поразки, ракет з дальністю дії в сотні кілометрів, таких як британські Storm Shadow.
Попит на 155 мм артилерійські снаряди різко зріс після вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Але запаси союзників для власної оборони закінчилися, оскільки постачають снаряди до Києва.
Паппергер не став деталізувати будь-які результати переговорів у Брюсселі, але сказав, що в найближчі місяці НАТО опублікує дуже точні дані про те, наскільки більше промислових потужностей буде потрібно, "щоб ми були в безпеці в Європі та НАТО протягом наступних 10 років".
Він сказав, що Rheinmetall отримала замовлення лише на боєприпаси на кілька мільярдів євро з початку війни в Україні і чекає на додаткові угоди ще на кілька мільярдів євро.
"Ми виробляємо артилерійські снаряди майже на повну потужність, тому що попит є, міжнародний попит дуже високий, - сказав він, підтвердивши плани Rheinmetall збільшити виробництво до 600 тисяч снарядів у 2024 році з 450 тисяч. - Ми розраховуємо вийти на повну потужність наступного року ".
Відповідаючи на питання про прагнення НАТО перейти до загальних стандартів у виробництві артилерійських та інших снарядів, Паппергер сказав, що він відкритий для такого кроку, якщо країни домовляться про стандарти.
На думку експертів, загальні стандарти полегшать потік постачання боєприпасів та знизять ціни.
Зазначимо, Gepard - це німецька зенітна самохідна артилерійська установка, яку виробляла компанія Krauss-Maffei з середини 1970-х років.
З початку російського вторгнення Берн відмовив Німеччині у постачанні в Україну боєприпасів швейцарського виробництва для зенітки Gepard.
На початку червня нижня палата парламенту Швейцарії відмовилася підтримати закон, який би дозволив постачання в Україну зброї швейцарського виробництва. Депутати заявили, що виправлення порушують нейтралітет, тому відхилили їх.
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