США потроять виробництво 155-мм снарядів

Сполучені Штати втричі збільшать виробництво артилерійських боєприпасів калібру 155-мм.

Як пише "Мілітарний", про це у інтерв'ю Defense News розповів помічник міністра армії з питань закупівель, матеріально-технічного забезпечення та технологій Даг Буш.

Вироблятимуть боєприпаси для того, щоб збільшити американські запаси. Адже ресурси Пентагону вичерпуються на фоні постачання Україні великої кількості боєкомплекту до гаубиць для захисту від російського вторгнення.

США вже поставили Україні понад 1 мільйон артилерійських снарядів, а представники Пентагону вважають, що війна в Україні триватиме і надалі. Це ще більше виснажуватиме американські запаси та запаси союзників. Тому США хочуть бути готовими до таких викликів. За словами Дага Буша, ці плани залежать від екстрених витрат для України, які вже схвалив Конгрес, а також від понад 600 мільйонів доларів промислових інвестицій.

Міністр армії Крістін Вормут окремо повідомила журналістам, що США перейдуть від виробництва 14 000 155-мм снарядів щомісяця до 20 000 до весни та 40 000 до 2025 року.

Буш зазначив, що міноборони платить за розширення та покращення виробничих потужностей на своїх заводах у Скрентоні штату Пенсільванія, Кінгспорті в Теннессі й Міддлтауні штату Айова.

Останніми днями Пентагон уклав контракти з трьома приватними компаніями на виробництво та постачання 155-мм артилерії. Це General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, American Ordnance та IMT Defense.

Окрім цього, за словами Буша, Пентагон має намір укласти контракти з оборонними фірмами за межами США, щоб ті виготовляли артилерійські снаряди для України. Це - крок у руслі переговорів між високопоставленими чиновниками Пентагону та їхніми іноземними колегами про розширення промислової співпраці.

Виробництво ракет сімейства GMLRS. Фото від компанії виробника

Також Буш заявив, що він наполягає на подвоєнні виробництва і найбільш затребуваних високоточних боєприпасів для України: керованих реактивних снарядів GMLRS для високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS виробництва Lockheed Martin і протитанкових ракет Javelins, що виробляються у співпраці компаніями Lockheed і Raytheon Technologies.

Нині у Сенаті США погоджують проєкт закону, який має на меті дозволити масові закупівлі високопріоритетних боєприпасів за багаторічними контрактами, щоб допомогти Україні боротися з Росією та поповнити запаси США.

Українські артилеристи заряджають самохідну гаубицю M109 під час навчань на полігоні Графенвер, 12 травня 2022 року. Німеччина. Фото: Міноборони США

На початку грудня стало відомо, що Сполучені Штати розглядають можливість значного розширення навчання українських військ. Ініціатива включає навчання 2500 українських військовослужбовців щомісяця на американській військовій базі в Німеччині.