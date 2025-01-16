Після 12-річної перерви Туреччина відкриє генконсульство в сирійському Алеппо

З 20 січня генеральне консульство Туреччини відновить роботу в сирійському місті Алеппо.

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан після зустрічі в Анкарі з міністром закордонних справ нової сирійської адміністрації Асадом Хасаном Шайбані, повідомляє агентство Anadolu, передає "Європейська правда".

Як повідомив Фідан, консульство запрацює після 12-річної перерви.

"Ми сподіваємося, що наше генеральне консульство в Алеппо почне працювати 20 січня. Сподіваємося, ми побачимо, що незабаром почнуться польоти турецьких авіаліній", – сказав він.

Відзначивши, що режим Асада роками приймав терористичні організації в Сирії і експортував тероризм, Фідан заявив, що "у новій Сирії немає місця для терористичних організацій".

Турецький міністр заявив, що вони задоволені рішучістю нової адміністрації Сирії боротися з тероризмом, і висловив необхідність імплементації в цьому напрямку.

Зазначивши, що Туреччина має значний досвід співпраці з третіми країнами у боротьбі з терористичними організаціями, Фідан підкреслив, що вони хотіли б випробувати подібну співпрацю з новою адміністрацією в Сирії.

Нагадаємо, повстанці в Сирії 8 грудня заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, сигналізуючи про кінець понад двох десятиліть правління Асада. Асад, наскільки відомо, перебуває у Москві.