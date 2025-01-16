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АНАЛІТИКА

Порошенко заявляє, що його знову не випустили у відрядження до Брюсселя

13:58 16.01.2025 |

Політика

 

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко повідомив, що його ще раз незаконно не випустили в закордонне відрядження до Брюсселя, повідомляється на сайті політсили.

"16 січня - історичний день для всієї Української держави. 11 років тому в цій залі було поставлено на голосування і руками проголосовано згортання демократії в Україні, яке врешті-решт привело до реалізації Революції гідності... Згортання демократії сьогодні - це також те, що знову мене як лідера "Європейської солідарності", який планував зустрітися в Європі з лідерами Європейської народної партії, знову за вказівкою керівника служби безпеки президента не випустили на кордоні", - сказав Порошенко, виступаючи з трибуни Верховної Ради в четвер.

При цьому він зазначив, що "16 січня - це також приклад героїзму". "Тому що 10 років тому в Донецькому аеропорту славетні "кіборги" продемонстрували, що значить новостворені Збройні сили України, які й наразі тримають фронт, знищують русню і рятують державу", - додав Порошенко.
 

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