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«Енергоатом» купив вогнетривкої фарби на десятки мільйонів за завищеними у 4 рази цінами
11:53 16.01.2025 |
АТ "НАЕК "Енергоатом" 25 грудня 2024 року за результатами тендеру замовило ТОВ "Атоменергоресурс" вогнезахисних матеріалів для приміщень АЕС загальною вартістю 63 мільйони гривень.
Строк постачання замовлених матеріалів становив усього 5 днів, а компанія-переможець стала єдиним учасником тендеру, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.
За його умовами, до 30 грудня 2024 року замовнику мали доставити продукцію німецької фірми "svt Products GmbH":
* 20 221 кг фарби Pyro-Safe Flammotect-А по 2 778 грн (63,67 євро) за кілограм;
* 1 429 кг шпаклівки Pyro-Safe Flammotect-А по 3 463 грн (79,36 євро) за кг;
* 364 штуки мінераловатних плит MFP 1000х600х60 мм по 2 474 грн (56,70 євро);
* 364 штуки мінераловатних плит MFP 1200х600х60 мм по 2 474 грн (56,70 євро);
* 332 кг мінеральної вати по 300 грн (6,89 євро).
Товар оплачуватимуть протягом цілих пів року після його отримання. У травні 2024 року "Енергоатом" замовляв "Атоменергоресурсу" фарбу, шпаклівку і плити за такими ж цінами.
Під час нинішнього тендеру анонімна компанія звертала увагу замовника, що очікувана вартість закупівлі завищена щонайменше у 3,5 раза. На підтвердження своїх вона дала посилання на польський інтернет-магазин "Firetech". Зараз він продає фарбу Pyro-Safe Flammotect-А по 12,01 євро, а шпаклівку - по 12,80 євро за кілограм без ПДВ і доставки.
З урахуванням 20% ПДВ, ціни становили б відповідно 14,41 євро і 15,36 євро за кілограм без доставки. Це в чотири і п'ять разів дорожче від вказаних в укладеному "Енергоатомом" договорі цін з доставкою.
Але замовник відповів, що визначив очікувану вартість закупівлі шляхом аналізу своїх попередніх закупівель такого товару, а також комерційних пропозицій потенційних постачальників і не став зменшувати ціну.
Компанія "Атоменергоресурс" отримала замовлення без конкуренції, оскільки на відкриті торги більше ніхто заявок не подавав.
Столичним ТОВ "Атоменергоресурс" володіє Олег Рудченко, а керує Віталій Бурда. Фірма з часу створення в 2020 році уклала угод на 413 млн грн. Вона почала в 2021 році з дрібних підрядів бюджетних установ на протипожежні роботи і товари. У 2022 році фірма виграла торги філії "ВП "Рівненська АЕС" АТ "НАЕК "Енергоатом" на постачання матеріалів Pyro-Safe, після чого вже в 2023 році стала отримувати великі підряди атомників щодо вогнезахисних робіт.
Найбільшим у травні 2024 року був підряд "Енергоатома" на підвищення пожежної безпеки кабельного господарства Південноукраїнської АЕС за 279 млн грн. Тоді ціни вогнезахисних матеріалів Pyro-Safe приховали. Згодом той договір розірвали без оплати. Це пояснювали фінансовим станом "Енергоатома" та дефіцитом бюджету, зменшенням обсягів видатків філії "ВП "Централізовані закупівлі" АТ "НАЕК "Енергоатом" та іншими обставинами.
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