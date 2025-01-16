До Києва прибув міністр оборони Італії

У четвер, 16 січня, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто прибув з офіційним візитом до України.

Про це повідомило посольство Італії в Україні, передає "Європейська правда".

Як розповіли у посольстві Італії в Україні, у Києві Крозетто проведе низку інституційних зустрічей.

Цього ж дня до Києва прибув премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер приїхав, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, 9 січня очільник Міністерства оборони Рустем Умєров зустрівся із Крозетто. Під час зустрічі вони обговорили, зокрема, ракети для систем ППО, які Італія може надати Україні.