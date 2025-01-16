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Британія допоможе Україні з відстеженням вкраденого РФ з окупованих територій зерна
13:43 16.01.2025 |
Велика Британія розробила базу даних для відстеження і припинення крадіжки зерна з окупованих Росією українських регіонів та передасть її Україні найближчими тижнями.
Про це повідомили на сайті британського уряду, передає "Європейська правда".
Як зазначили у заяві, Україна, яка залишається основним постачальником сільськогосподарської продукції, має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки.
"База даних буде передана Україні міністром охорони довкілля найближчими тижнями", - заявили там.
В уряді зазначили, що база розроблена "з використанням передових наукових досягнень для визначення місць вирощування та збору зерна".
Країна розробила її після того, як Україна звернулася до країн "великої сімки" (G7) з проханням допомогти відстежити вкрадене зерно з українських полів, які перебувають під контролем РФ, яке потім перемарковують і продають третім країнам.
Очікується, що нову схему відстеження переміщення зерна буде запущено в межах договору про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією, підписання якого очікують під час візиту прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Києва, що розпочався в четвер, 16 січня.
Раніше ЗМІ інформували, що під час візиту Стармера також буде обговорене питання можливості розгортання в Україні міжнародних миротворчих сил після завершення війни з Росією.
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