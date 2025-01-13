Найбільший пенсійний фонд Європи продав усі свої акції Tesla через Маска

Найбільший пенсійний фонд Європи ABP з Нідерландів продав усі свої акції Tesla вартістю 571 мільйон євро ($585 млн) у третьому кварталі 2024 року. Частково причиною стала незгода з компенсаційним пакетом Ілона Маска як CEO компанії, пише Bloomberg.

За словами представника фонду, у ABP "виникли проблеми" з цим питанням.

Фонд також врахував витрати, прибутковість та вимоги щодо відповідального інвестування.

За даними нідерландської газети Het Financieele Dagblad, одним із факторів були також погані умови праці в компанії.

У грудні суддя штату Делавер скасував рекордний компенсаційний пакет Маска в Tesla. Первинна вартість опціонів на акції, з якого складається пакет винагороди Маска, спочатку оцінювався в $2,6 мільярда, а потім зріс до $56 мільярдів, поки його не скасував суддя.

Tesla пообіцяла оскаржити це рішення, назвавши його помилковим, а Маск написав у своєму мікроблозі на платформі Х, що "голоси компанії мають контролювати акціонери, а не судді". Розгляд апеляції може тривати понад рік.

Ще в червні 2024 року ABP голосував проти цього пакету винагороди, назвавши його "суперечливим та надзвичайно високим".