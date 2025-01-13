Фінансові новини
- |
- 13.01.25
- |
- 19:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Найбільший пенсійний фонд Європи продав усі свої акції Tesla через Маска
16:13 13.01.2025 |
Найбільший пенсійний фонд Європи ABP з Нідерландів продав усі свої акції Tesla вартістю 571 мільйон євро ($585 млн) у третьому кварталі 2024 року. Частково причиною стала незгода з компенсаційним пакетом Ілона Маска як CEO компанії, пише Bloomberg.
За словами представника фонду, у ABP "виникли проблеми" з цим питанням.
Фонд також врахував витрати, прибутковість та вимоги щодо відповідального інвестування.
За даними нідерландської газети Het Financieele Dagblad, одним із факторів були також погані умови праці в компанії.
У грудні суддя штату Делавер скасував рекордний компенсаційний пакет Маска в Tesla. Первинна вартість опціонів на акції, з якого складається пакет винагороди Маска, спочатку оцінювався в $2,6 мільярда, а потім зріс до $56 мільярдів, поки його не скасував суддя.
Tesla пообіцяла оскаржити це рішення, назвавши його помилковим, а Маск написав у своєму мікроблозі на платформі Х, що "голоси компанії мають контролювати акціонери, а не судді". Розгляд апеляції може тривати понад рік.
Ще в червні 2024 року ABP голосував проти цього пакету винагороди, назвавши його "суперечливим та надзвичайно високим".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Трамп визнав цю реальність»: Волц припустив, що Росію повністю не виженуть з України
ТОП-НОВИНИ
|Радник Трампа вважає, що в Україні треба знизити вік мобілізованих
|Британія слідом за США оголосила про санкції проти російських нафтових гігантів
|Понад 180 танкерів та найбільші страховики: США запровадили масштабні санкції проти «тіньового» флоту Росії
|Рада офіційно запускає процедуру звільнення міністра енергетики Галущенка - нардеп
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Найбільший пенсійний фонд Європи продав усі свої акції Tesla через Маска
|Італійський будинок моди Versace продадуть. Його хоче купити Prada
|Neuralink Маска успішно імплантувала мозковий чип третьому пацієнту
|Голова NVIDIA Дженсен Хуанг обвалив акції розробників квантових комп’ютерів на 40% однією фразою
|Renault 5 оголошено переможцем європейського конкурсу «Car of the Year 2025»
|NVIDIA представила персональний суперкомп’ютер Project Digits з ШІ та ціною $3000
Бізнес
|Затримка введення досягне мінімальних значень: NVIDIA представила поліпшену технологію Reflex 2
|Штучний інтелект замінить понад 200 тисяч робочих місць у банківській сфері
|Попит на електромобілі в Україні у 2024 р. зріс на 38% - «Укравтопром»
|Індонезія заявила, що пропозиції Apple в 1 мільярд доларів мало для зняття заборони iPhone 16
|Гендиректор NVIDIA натякає, що компанія може вийти на ринок процесорів
|NVIDIA анонсувала GeForce RTX 50 для ноутбуків: RTX 5090 отримала 24 ГБ пам’яті GDDR7
|NVIDIA представила DLSS 4 з Multi Frame Generation — три додаткових кадри з одного, тільки для RTX 50xx