Asus анонсувала першу у світі зовнішню відеокарту з Thunderbolt 5: ціна $2200 за RTX 5090

Asus представила на CES 2025 пристрій, який вона позиціює як першу у світі зовнішню відеокарту з Thunderbolt 5 та одну з перших док-станцій з Thunderbolt 5. Новинка використовує нове двонаправлене з'єднання зі швидкістю 80 Гбіт/с. Це дозволяє ефективніше використовувати один кабель для різних цілей.

Asus XG Mobile 2025 року містить найпотужнішу мобільну відеокарту Nvidia GeForce RTX 5090, що дозволяє суттєво підвищити ігрову продуктивність навіть легких та тонких ноутбуків. Пристрій також забезпечує до 140 Вт потужності, можливість підключення двох моніторів, має USB-концентратор, зчитувач SD-карт, а також 5-гігабітний Ethernet. Він має HDMI 2.1 та DisplayPort 2.1 для виведення відео та пару 10-гігабітних портів USB-A. А ще логотип Asus ROG має програмоване RGB підсвічування, яке можна налаштувати за допомогою Aura Sync.

Попередня версія XG Mobile могла вміщати відеокарту Nvidia 4090. Однак можливості застосування цього eGPU були обмежені через використання пропрієтарного порту, який був доступний лише на кількох пристроях Asus. Тепер це обмеження усунуто завдяки Thunderbolt 5.

Представник Asus Ентоні Спенс заявив, що з'єднання Thunderbolt 5 дає до 64 Гбіт/с пропускної здатності для графіки Nvidia - більше, ніж USB4, і нарівні з Oculink.

Варто зазначити, що нова версія Asus XG Mobile 2025 року також має вбудований блок живлення. Вся конструкція розмістилася в невеличкому корпусі вагою трохи менш як 1 кг зі складною підставкою. Asus каже, що новинка на 25% легша та на 18% менша, ніж попередня пропрієтарна модель.

Asus XG Mobile 2025 року вийде на ринок в першому кварталі. Топова версія з мобільним чипом RTX 5090 коштуватиме $2199,99. Тим не менш, Asus планує продавати дешевшу версію за $1199,99 з мобільним Nvidia RTX 5070 Ti.