Tether переїде до криптокраїни — Сальвадору

Компанія Tether, емітент наймацнішого стейблкоїна USDT, оголосила про плани перенести свою штаб-квартиру до Сальвадору. Цей крок є частиною прагнення центральноамериканської країни стати центром для торгівлі цифровими валютами.

Генеральний директор Tether Паоло Ардоїно повідомив, що зміна дислокації стане важливою віхою для компанії, адже це вперше вона матиме фізичну штаб-квартиру. Tether нещодавно отримала ліцензію в Сальвадорі як постачальник послуг з цифрових активів. Крім того, разом з Ардоїно до Сальвадору переїдуть інші співзасновники та керівники компанії.

Фарма має понад 100 співробітників, але не всі з них планують переїзд, оскільки багато з них працюють віддалено. В плани компанії також входить протягом наступних кількох років найняти близько 100 громадян Сальвадору, що сприятиме розвитку місцевої економіки.

Tether домінує на ринку стабільних монет, які прив'язані до традиційних валют та інших активів для мінімізації ризиків, пов'язаних із коливаннями цін на криптовалюти. Проте швидке зростання цього ринку викликає занепокоєння регуляторів через можливий вплив на традиційну фінансову систему. Компанія Tether неодноразово стикалася зі звинуваченнями щодо непрозорості своїх резервів, які підтримують стабільність її токенів. За словами Ардоїно, більшість резервів компанії зберігається у цінних паперах США через брокерську фірму Cantor Fitzgerald.

Стейблкоїн Tether (USDT) наразі становить близько двох третин від загального обсягу стабільних монет у світі, який оцінюється у $212 млрд. Протягом останнього року ринок стабільних монет зріс на 45%.

Переїзд до Сальвадору є важливим стратегічним кроком для Tether, що дозволить компанії зміцнити свої позиції на світовому криптовалютному ринку. Це також сприятиме розвитку Сальвадору як глобального центру цифрових фінансів.

Нагадаємо, що Сальвадор активно позиціонує себе як провідний гравець у світі криптовалют. Три роки тому країна під керівництвом президента Наїба Букеле стала першою у світі, яка визнала біткоїн офіційним платіжним засобом. Букеле закликав інші міжнародні компанії, зокрема платформу Rumble, розглянути можливість перенесення своїх штаб-квартир до Сальвадору.

Тим часом...

Tether подав позов проти компанії Swan Bitcoin, яка надає фінансові послуги, пов'язані з Bitcoin. Tether звинувачує Swan у «значних порушеннях» контрактних зобов'язань у спільному проєкті з майнінгу Bitcoin. Цей позов став кульмінацією тривалого юридичного конфлікту між компаніями.

Tether і Swan заснували спільне підприємство 2040 Energy у 2022 році для майнінгу Bitcoin. Згідно з умовами партнерства, компанія Tether забезпечувала фінансування, а Swan - займалася операційною діяльністю.

Також Swan Bitcoin стверджувала, що колишні співробітники її підрозділу з майнінгу викрали конфіденційну інформацію, включно з програмним кодом і бізнес-стратегіями, щоб створити компанію-конкурента Proton Management.12 серпня 2024 року генерального директора Swan Корі Кліпстена усунули з посади керівника 2040 Energy, а Proton взяв на себе операційні функції підприємства.

За словами Swan, дії цих співробітників були частиною схеми під назвою «дощ і вогонь», метою якої було підірвати позиції Swan у спільному підприємстві. До учасників схеми компанія відносить колишнього керівника з розвитку бізнесу Майкла Холмса та ексголову інвестицій Рафаеля Загурі, який тепер очолює Proton.

Крім позову проти Tether, Swan Bitcoin подала у листопаді 2024 року позов проти своєї юридичної фірми Gibson, Dunn & Crutcher, звинувачуючи її у порушенні професійної етики. Swan стверджує, що фірма припинила представляти її інтереси після початку співпраці з Tether, що порушує етичні норми.