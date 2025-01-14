Lenovo представила бездротову мишу з кнопкою для штучного інтелекту та підтримкою кількох пристроїв на CES 2025

На виставці CES 2025 компанія Lenovo представила низку аксесуарів, що доповнюють нову лінійку ноутбуків ThinkPad X9, серед яких бездротові навушники, зарядна станція та ультрапортативний зарядний пристрій.

Одним з нововведень стала бездротова миша Multi-Device Wireless Mouse (X9 Edition), яка оснащена спеціальною кнопкою для штучного інтелекту та підтримує одночасне підключення до трьох пристроїв.

Основною перевагою цієї миші є можливість легко перемикатися між трьома пристроями за допомогою кнопки швидкого перемикання. Це зручно для тих, хто використовує ПК, ноутбук і планшет, адже можна швидко перемикатися між ними без додаткових налаштувань.

Миша також оснащена кнопкою AI Now, яку можна налаштувати для виконання швидких дій зі знайденим текстом. Lenovo не уточнила, які саме дії можна виконувати, однак довгий натиск на кнопку відкриває вікно Quick Chat. Щодо його функціоналу поки що немає додаткової інформації.

Миша має універсальний дизайн для правші та лівші, безшумні кнопки, підтримку Bluetooth 5.0 та бездротову зарядку. Lenovo повідомляє, вона працює до трьох місяців на одному заряді, а заряджається за 90 хвилин через порт USB-C.

Lenovo Wireless Mouse (X9 Edition) надійде у продаж у березні 2025 року за ціною 59,99 долара США.

Також Lenovo випускає у продаж ноутбук з дисплеєм-рулоном. КомпаніяThinkBook Plus Gen 6 має гнучкий OLED-дисплей із невеликими двигунами, вбудованими в шарнір. Натиснувши кнопку, екран за 10 секунд розгортається і перетворюється з 14-дюймового в 16,7-дюймовий. оголосила, що її футуристичний ноутбук з екраном, що розгортається, наче рулон, буде запущено у масове виробництво.