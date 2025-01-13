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АНАЛІТИКА

Neuralink Маска успішно імплантувала мозковий чип третьому пацієнту

13:19 13.01.2025 |

Новини IT

 

Американська компанія Neuralink Corp., заснована Ілоном Маском, оголосила про успішну імплантацію свого нейрокомп'ютерного пристрою третьому пацієнту. У 2025 році компанія планує провести ще 20-30 таких імплантацій. Про це пише Bloomberg.

"Зараз ми маємо трьох людей із імплантованими Neuralink, і всі пристрої працюють добре", - заявив Маск під час заходу у Лас-Вегасі, трансляція якого відбулася в соціальній мережіX.

Neuralink належить до групи стартапів, які працюють над розробкою імплантів для лікування таких станів, як параліч та бічний аміотрофічний склероз (ALS). Ці експериментальні процедури передбачають хірургічне втручання, під час якого електроди розміщуються безпосередньо в мозковій тканині.

Першого пацієнта, Ноланда Арбо, Neuralink імплантувала рік тому. Зараз компанія має дві зареєстровані дослідницькі програми у США під наглядом Управління з контролю за харчовими продуктами й лікарськими засобами (FDA).

Prime Study - розрахована на п'ять пацієнтів і дозволяє людям із паралічем керувати зовнішніми пристроями, такими як комп'ютери чи смартфони, за допомогою думок.

Convoy Study - охоплює трьох пацієнтів і спрямована на управління пристроями, як-от роботизовані руки.

Компанія також працює над створенням інтерфейсу мозок-комп'ютер, який може допомогти пацієнтам з обмеженими можливостями рухатися, спілкуватися та відновлювати зір. У вересні Neuralink отримала від Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) статус "проривного пристрою" для експериментального імпланту, спрямованого на відновлення зору.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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