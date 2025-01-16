Фінансові новини
- |
- 16.01.25
- |
- 15:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна обговорює з Норвегією інтеграцію вітчизняних засобів ППО у систему NASAMS
14:52 16.01.2025 |
Україна та норвезька оборонна компанія Kongsberg продовжують зміцнювати свою співпрацю, розглядаючи нові перспективи для розвитку оборонних спроможностей країни. Вже сьогодні Kongsberg активно підтримує Україну, зокрема через постачання сучасних протиповітряних систем NASAMS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.
Під час нещодавньої зустрічі між міністром оборони України Рустемом Умєровим та виконавчим директором Kongsberg Ейріком Лі, обговорювались важливі аспекти подальшої співпраці. Однією з основних тем було інтегрування українських засобів ППО у систему NASAMS для підвищення її ефективності. Це дозволить удосконалити оборонну систему країни, посилюючи захист від будь-яких зовнішніх загроз.
Окрім того, були обговорені можливості для розвитку систем боротьби з безпілотниками, а також ідеї щодо локалізації виробництва таких технологій в Україні. Це не лише підвищить ефективність боротьби з безпілотними загрозами, а й стимулюватиме розвиток високотехнологічних виробництв у країні.
Ще одним важливим напрямком співпраці стало розширення морських спроможностей України, що є надзвичайно важливим в умовах сучасних геополітичних викликів.
Умєров подякував представникам Kongsberg за їхню постійну підтримку та висловив готовність до подальшого розвитку стратегічного партнерства. Підсумовуючи зустріч, він наголосив на важливості цього співробітництва для посилення національної безпеки України.
Завдяки таким ініціативам, Україна продовжує рухатись до зміцнення своєї обороноздатності, співпрацюючи з передовими світовими компаніями, що сприяють модернізації та розвитку технологій у сфері безпеки.
Що таке NASAMS
NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) - пересувний норвезький ЗРК. NASAMS може знищувати БПЛА, балістичні ракети, вертольоти, літаки, крилаті ракети та інші цілі. Належить до систем ППО малого-середнього радіусу дії.
NASAMS був розроблений компаніями Raytheon (США) та Kongsberg (Норвегія). З 1994 перебуває на озброєнні Норвегії. Також цей вид ЗРК використовують армії США, Іспанії, Нідерландів, Фінляндії, Литви.
Нагадаємо, що минулого місяця стало відомо, що Норвегія виділить кошти на військову допомогу Україні.
Фінансування відбудеться через Міжнародний фонд для України під керівництвом Міністерства оборони Великої Британії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада відновила штрафи підрядникам за затримку поставок зброї і виконала маяк МВФ
|«Енергоатом» купив вогнетривкої фарби на десятки мільйонів за завищеними у 4 рази цінами
|Франція і Британія обговорюють відправку миротворчих військ в Україну, - The Telegraph
|Стармер прибув у Київ з угодою про партнерство на 100 років
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Как открыть компанию в Польше?
У РУБРИЦІ
|Україна обговорює з Норвегією інтеграцію вітчизняних засобів ППО у систему NASAMS
|Нафта перейшла до зниження, Brent подешевшала до $81,5 за барель
|У Бучі планують побудувати водневий завод: польський інвестор назвав терміни
|Браковані міни: Сметанін у Раді розповів, як виправили ситуацію з виробництвом
|Дохід від приватизації держмайна у 2024 р. зріс у 3,1 раза - ФДМ
|Рада відновила штрафи підрядникам за затримку поставок зброї і виконала маяк МВФ
Бізнес
|Asus анонсувала першу у світі зовнішню відеокарту з Thunderbolt 5: ціна $2200 за RTX 5090
|Lenovo представила бездротову мишу з кнопкою для штучного інтелекту та підтримкою кількох пристроїв на CES 2025
|BMW Group створила замкнуту систему переробки високовольтних акумуляторів електромобілів
|Китайські урядовці обговорюють можливість продажу американського підрозділу TikTok Ілону Маску
|Найбільший пенсійний фонд Європи продав усі свої акції Tesla через Маска
|Італійський будинок моди Versace продадуть. Його хоче купити Prada
|Neuralink Маска успішно імплантувала мозковий чип третьому пацієнту