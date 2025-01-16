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АНАЛІТИКА

Шольц готовий підтримати додаткову допомогу для України за рахунок запозичень

 

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про необхідність досягнення консенсусу в питанні виділення Україні додаткової допомоги через окремий кредит, "інакше грошей не буде".

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як заявив Шольц, він виступає за виділення додаткових коштів Україні, як було запропоновано в листопаді.

"Ми ще можемо ухвалити рішення, якщо всі скажуть: ми будемо фінансувати допомогу через окремий кредит. В іншому разі грошей не буде", - написав німецький канцлер.

Він додав, що наразі потрібні чесні дебати.

Зауважимо, у Соціал-демократичній партії Німеччини заявили, що рішення про додаткову зброю для України можна було б досягти, якщо вийде домовитись про послаблення обмеження на боргові запозичення - так званого боргового гальма.

Нагадаємо, раніше видання Spiegel повідомило, нібито всередині уряду Німеччини виникла суперечка щодо додаткового пакета зброї для України на суму близько 3 млрд євро.

Згодом міністр оборони країни Борис Пісторіус спростував повідомлення про те, що Шольц нібито блокує додатковий пакет військової допомоги Україні на суму 3 млрд євро.

Під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленський Пісторіус заявив, що німецький уряд підготував усе необхідне для додаткової військової допомоги для України на 3 млрд євро, але всередині нього все ще тривають перемовини щодо фінансування.
 

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