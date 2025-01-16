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Шольц готовий підтримати додаткову допомогу для України за рахунок запозичень
12:41 16.01.2025 |
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про необхідність досягнення консенсусу в питанні виділення Україні додаткової допомоги через окремий кредит, "інакше грошей не буде".
Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".
Як заявив Шольц, він виступає за виділення додаткових коштів Україні, як було запропоновано в листопаді.
"Ми ще можемо ухвалити рішення, якщо всі скажуть: ми будемо фінансувати допомогу через окремий кредит. В іншому разі грошей не буде", - написав німецький канцлер.
Він додав, що наразі потрібні чесні дебати.
Зауважимо, у Соціал-демократичній партії Німеччини заявили, що рішення про додаткову зброю для України можна було б досягти, якщо вийде домовитись про послаблення обмеження на боргові запозичення - так званого боргового гальма.
Нагадаємо, раніше видання Spiegel повідомило, нібито всередині уряду Німеччини виникла суперечка щодо додаткового пакета зброї для України на суму близько 3 млрд євро.
Згодом міністр оборони країни Борис Пісторіус спростував повідомлення про те, що Шольц нібито блокує додатковий пакет військової допомоги Україні на суму 3 млрд євро.
Під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленський Пісторіус заявив, що німецький уряд підготував усе необхідне для додаткової військової допомоги для України на 3 млрд євро, але всередині нього все ще тривають перемовини щодо фінансування.
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