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Прем'єр-міністр Британії прибув до України
08:59 16.01.2025 |
Премʼєр-міністр Великої Британії Стармер приїхав в Україну у четвер, 16 січня, щоб зустрітися із президентом Володимиром Зеленським.
Про це пише газета The Guardian, передає "Європейська правда".
Як зазначили в офісі Стармера, Велика Британія та Україна підпишуть знакову угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь
Договір посилить військову співпрацю у сфері морської безпеки через нову структуру для зміцнення безпеки Балтійського, Чорного та Азовського морів і стримування триваючої російської агресії.
Як акцентували у заяві, Україна має висококваліфіковану армію і процвітаючий технологічний сектор, який швидко розробляє і розгортає найсучаснішу боєздатну техніку, а відтак - партнерство з Україною у сфері безпеки зробить Британію сильнішою.
"Очікується, що сьогодні з нагоди підписання партнерства прем'єр-міністр оголосить про нову підтримку України з боку Великої Британії - від летальної допомоги до економічної стійкості", - зазначили в офісі Стармера.
Прем'єр-міністр Британії заявив, що амбіції очільника Кремля Владіміра Путіна відірвати Україну від її найближчих партнерів зазнали колосальної стратегічної поразки.
"Натомість ми стали ближчими, ніж будь-коли, і це партнерство виведе нашу дружбу на новий рівень. Йдеться не лише про "тут і зараз", а й про інвестиції в наші дві країни на наступне століття, об'єднання технологічного розвитку, наукових досягнень і культурних обмінів, а також використання феноменальних інновацій, продемонстрованих Україною в останні роки, для майбутніх поколінь", - сказав він.
Раніше ЗМІ інформували, що під час візиту Стармера також буде обговорене питання можливості розгортання в Україні міжнародних миротворчих сил після завершення війни з Росією.
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