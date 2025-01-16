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Франція і Британія обговорюють відправку миротворчих військ в Україну, - The Telegraph
09:14 16.01.2025 |
Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорюють можливість відправки військовослужбовців своїх країн в Україну як миротворчий контингент. Такий сценарій Париж і Лондон розглядають після потенційної угоди між Києвом та Москвою про припинення бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Передбачається, що миротворці західних держав мають виступати як гарантії безпеки для України у разі домовленостей з РФ про припинення вогню.
Це є однією з ідей, про яку "зараз дедалі частіше говорять не лише в публічних дебатах, а й за закритими дверима у Вестмінстері" (в британському уряді), пише The Telegraph.
Французький президент підтримує цю ідею і вже говорив про це з українським колегою Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
Британське видання зазначає, що прес-секретарі на Даунінг-стріт і в Єлисейському палаці не заперечували, що Стармер та Макрон вели переговори стосовно цієї можливості під час зустрічі минулого тижня.
Разом з тим офіційні особи в Лондоні та Парижі тримають у таємниці подробиці розмов. Однак, передає The Telegraph, численні авторитетні урядові джерела Британії наголошують, що Стармер ще не повністю погодився з даною ініціативою.
Одне джерело у Вайтхоллі в розмові з The Telegraph звернуло увагу на відкриті питання щодо можливої загрози для даного миротворчого контингенту, і чи не буде це "ескалацією".
Як може виглядати розміщення миротворців, які сценарії
Втім, варто звернути увагу, що залишається багато невизначеності щодо цієї перспективи, в тому числі не ясно, де може пролягати "буферна" зона між Силами оборони України та російськими окупантами, і де гіпотетично розмістять західних миротворців з метою забезпечити захист України від будь-яких майбутніх атак РФ.
Одне джерело британського видання в уряді повідомило, що Лондон загалом ще не схвалив таку пропозицію щодо участі країни в миротворчому контингенті.
Разом з тим The Telegraph у публікації показало три сценарії, як теоретично війська Британії та інших країн/країни як миротворці можуть бути розміщені в Україні.
Зокрема, перший передбачає заморозку лінію бойового зіткнення в Україні, при якій РФ лишає під своїм контролем тимчасово окуповані території на сході та півдні країни.
Також розглядається можливість захисту західними військами Києва (другий сценарій), та створення на території Польщі "повітряного щита" й одночасне тренування воїнів ЗСУ в Україні (третій).
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