Італійський будинок моди Versace продадуть. Його хоче купити Prada

Італійська компанія Prada може стати одним з потенційних покупців бренду Versace, який входить до складу групи Capri Holdings. Про це пише газета Il Sole 24 Ore.

Група Prada, вивчає можливість придбання бренду Versace, що належить Capri Holdings. Як повідомляють джерела, розглядом угоди займається керівництво компанії разом із консалтинговою групою Citi.

Versace перейшла під контроль Capri Holdings у 2018 році після угоди на 1,83 мільярда євро. Однак через зниження попиту, особливо в Китаї, доходи бренду у 2023 році зменшилися на 28%, а операційні збитки склали $3 мільйони. Невдалою також виявилася спроба злиття Capri Holdings із Tapestry у 2024 році. Угоду на $8,5 мільярда заблокували в США через побоювання монополізації ринку.

За інформацією, Capri Holdings шукає нові шляхи продажу активів і вже доручила Barclays залучити потенційних покупців для Versace та інших брендів, як-от Jimmy Choo.

нтерес до Versace виявляє не лише Prada, але й кілька інших модних конгломератів та фондів прямих інвестицій. Злиття Prada і Versace може сприяти створенню потужного італійського центру розкоші. У 2018 році Prada вже розглядала можливість придбання Versace, але тоді відмовилася від цієї ідеї.

Чи станеться цього разу злиття, залежить від остаточної оцінки бренду та ринкових умов, які нині не є сприятливими для розкішного сегмента, зазначають експерти.

Довідка

Бренд Versace, відомий своїми сміливими дизайнами, розкішними принтами та впізнаваним символом - головою Медузи Горгони, був заснований Джанні Версаче у 1978 році. Нині творчим керівником бренду є його сестра Донателла Версаче.

2023 року Versace забезпечив Capri Holdings близько 1 мільярда доларів виторгу, що становить приблизно п'яту частину загального доходу групи, який досяг 5,2 мільярда доларів. У листопаді 2024 року Capri Holdings повідомила про несподівано значне скорочення квартальних доходів, причиною чого стали прорахунки у бюджетному плануванні та глобальне зниження попиту на товари класу люкс.