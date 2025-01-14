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АНАЛІТИКА

BMW Group створила замкнуту систему переробки високовольтних акумуляторів електромобілів

11:36 14.01.2025 |

Транспорт

 

BMW Group зробила ще один крок до сталого майбутнього, розпочавши загальноєвропейське партнерство з SK Tes - компанією в галузі управління життєвим циклом технологій. 1 листопада 2024 року вони запустили переробку високовольтних батарей з метою вилучення цінних матеріалів, таких як нікель, літій і кобальт, назад у виробничий цикл.

Після успішного запуску замкнутого циклу переробки акумуляторних елементів у Китаї в 2022 році через спільне підприємство BMW Brilliance Automotive (BBA), BMW Group розширила ініціативу на Європу. У рамках співпраці з SK tes, більш непридатні для використання батареї доставляються на переробку, де вони механічно подрібнюються, утворюючи матеріал під назвою "чорна маса".

 Металева фракція після механічної переробки акумуляторних елементів. Фото: BMW

Цей матеріал проходить хімічну обробку за допомогою гідрометалургії, що дає змогу ефективно відновлювати цінні метали. Отримані вторинні матеріали будуть використовуватися для створення нових батарей, зокрема для шостого покоління електричних силових установок BMW.

BMW Group створила замкнуту систему переробки високовольтних акумуляторів електромобілів

 П'яте покоління електричної силової установки BMW. Його основними компонентами є блок електроприводу та високовольтна батарея. Ілюстрація: BMW

BMW планує поширити цю ініціативу на ринок Північної Америки (США, Мексика, Канада) вже у 2026 році. Цей крок є частиною довгострокової стратегії BMW зі сталого використання ресурсів у виробництві електромобілів.

Замкнуте коло переробки не тільки знижує залежність від видобутку нових матеріалів, а й зменшує вплив виробництва батарей на навколишнє середовище. Крім того, пряме залучення BMW до процесу дає змогу отримувати цінний зворотний зв'язок, який використовується для вдосконалення технологій і розробок.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: BMW
 

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