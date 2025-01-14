Китайські урядовці обговорюють можливість продажу американського підрозділу TikTok Ілону Маску

За даними Bloomberg, китайські урядовці розглядають можливість продажу американського підрозділу TikTok компанії X, що належить Ілону Маску, якщо сервіс не зможе уникнути заборони. Хоча в Пекіні віддають перевагу збереженню TikTok у власності ByteDance, деякі чиновники вже працюють над запасними планами, зазначається у звіті.

Обговорення продажу американського підрозділу TikTok Ілону Маску є частиною зусиль китайського уряду щодо співпраці з адміністрацією Трампа, включно з Маском.

За даними Bloomberg, серед можливих сценаріїв, які обговорюють у китайському уряді, є передача американського сегмента TikTok компанії X (колишній Twitter), що належить Маску, для спільного управління обома платформами. TikTok, який має понад 170 мільйонів користувачів у США, може значно підвищити привабливість X для рекламодавців. До того ж штучний інтелект Маска, xAI, може отримати значну вигоду від величезних обсягів даних, які генерує TikTok.

Наразі невідомо, чи обізнана компанія ByteDance про обговорення, що веде китайський уряд, або чи досягнуто будь-якої згоди щодо подальших дій. Також немає підтвердження, чи веде Ілон Маск активні переговори з TikTok і ByteDance щодо можливої угоди.

У квітні 2024 року Маск заявив на платформі X, що, на його думку, TikTok повинен продовжувати роботу в США, хоча він і визнав, що заборона платформи може зрештою принести користь X.

Нагадаємо, материнська компанія соціальної мережі, ByteDance, має час до 19 січня 2025 року, щоб продати свою частку в американському підрозділі TikTok, інакше додаток може стати недоступним у США.