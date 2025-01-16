Как открыть компанию в Польше?

Польша является одной из самых привлекательных стран для открытия бизнеса в Европе. Если вы решили открыть фирму в Польше, вам необходимо тщательно продумать все свои шаги. Для этого необходимо изучить польский рынок, эта информация поможет вам выбрать направление бизнеса, определить в какой области будет развиваться ваша вновь открытая компания в Польше, либо определиться с направлением оказываемых услуг.

К преимуществам ведения бизнеса в Польше можно отнести следующее:

Членство в ЕС - доступ к единому европейскому рынку.

Налоговые льготы - в Польше существуют низкие ставки налога на прибыль для малого бизнеса.

Развивающаяся экономика - устойчивый рост и спрос на новые услуги и товары.

Квалифицированная рабочая сила - доступ к высококвалифицированным специалистам.

Поддержка для стартапов - выдача грантов и субсидий для новых предприятий.

Что бы открыть фирму в Польше необходимо пройти основные этапы:

Наиболее распространённые формы ведения бизнеса, в том числе для иностранцев:

Индивидуальный предприниматель (Jednoosobowa działalność gospodarcza) - один из самых простых способов начала бизнеса.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) (Spółka z o.o.) - популярный выбор для бизнеса с несколькими акционерами.

Акционерное общество (Spółka akcyjna) - подходит для крупных проектов.

Для того что бы зарегистрировать фирму необходимо сделать следующее:

Выбор наименования фирмы - необходимо убедиться, что имя не зарегистрировано другими компаниями.

Подготовка документов - таких как устав, ипотечный договор аренды, и другие необходимые документы. Предоставить информацию об акционерах и долях владения. В случае участия другой компании в качестве акционера, необходимо получить ее выписку из реестра, устав, способ представительства и данные об истинном бенефициаре.

Выбрать руководство компании - правление (zarząd).

Предоставить данные PDK (классификатор видов деятельности)

Регистрация в Национальном судебном реестре (KRS) - требует заполнения форм и уплаты государственной пошлины.

Открытие расчетного счета необходимо для ведения финансовых операций компании.

Если ваш бизнес превышает определённый доход, потребуется зарегистрироваться как плательщик НДС.

Это необходимо для постановки на учет в налоговых органах и получения идентификационного номера налогоплательщика, а также для регистрации сотрудников.

В зависимости от типа бизнеса могут потребоваться дополнительные лицензии (например, для торговли алкоголем или пищевыми продуктами).

Особенности регистрации фирмы в Польше

Зарегистрировать компанию в Польше можно двумя способами - пройти электронную регистрацию (онлайн, через систему S24) или нотариальную.

ВАЖНО! Для регистрации компании в Польше онлайн или через интрнет (в удаленном режиме) иностранцу необходимо будет получить номер PESEL и зарегистрироваться в системе ePUAP- Электронной Платформе Государственных Услуг.

Документы, получаемые после регистрации компании.

Устав S.p. z.o.o. в виде нотариального акта. Номер KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). Если компании присовили данный номер, то ее можно считать зарегистрированной. Никаких подтверждений или свидетельств на бланках не ждите. Проверить регистрацию вашей компании можно на сайте KRS, введя номер. Вся информация о вашей компании появится в таблице с информацией. Данный документ вы можете сохранить с сайта в формате pdf. Номер REGON (Rejestr Gospodarki Narodowe). После того, как компания регистрируется в KRS, ей присваевается номер в Реестре народного хозяйства. Этот номер необходим для статистики, которую ведет Главное статистическое управление (Główny Urząd Statystyczny - GUS). Номер NIP (Numer identyfikacji podatkowej) - идентификационный номер налогоплательщика - получают в налоговой службе (Urząd Skarbowy). Это свидетельство представляет собой бланк с названием фирмы, номером, данными, кто его выдал, печатью. В завершении регистрации новой компании для нее создается печать и открывается банковский счет. Все данные актуализируются в налоговой по месту регистрации фирмы.

Открытие бизнеса в Польше - это не только доступный способ вести дело, но и возможность воспользоваться преимуществами членства в Европейском Союзе, что создаёт множество конкурентных возможностей на рынке.