Джонсон усунув голову комітету з розвідки США, який активно підтримував Україну

У середу, 15 січня, спікер Палати представників Конгресу від Республіканської партії Майк Джонсон усунув Майка Тернера з посади голови постійного комітету Палати представників з питань розвідки, заявивши, що хоче дати групі "свіжий старт" у новому Конгресі і з новим президентом.

Про це повідомляє Politico з посиланням на проінформованих співрозмовників, передає "Європейська правда".

Як зазначили співрозмовники, Джонсон назвав Трампа причиною зміщення, коли спікер зустрівся з Тернером 15 січня ввечері.

Тернер своєю чергою сказав журналістці CBS News, що Джонсон назвав причиною свого рішення "занепокоєння з Мар-а-Лаго".

Своєю чергою Джонсон у коментарі журналістам заявив, що "це рішення Палати представників", змістивши увагу з Трампа.

"Це не рішення президента Трампа, це рішення Палати представників", - запевнив він та додав, що це рішення "не було образою" для Тернера, який "доблесно діяв у важкий час за складних обставин".

Тернер відкрито виступав за фінансування України і займав "яструбину" позицію щодо інших питань національної безпеки.

Представник Коннектикуту Джим Гаймс, головний демократ в комітеті з питань розвідки, виступив перед журналістами невдовзі після того, як з'явилася ця новина.

"У мене зараз холод по спині, тому що це повністю змінить динаміку нагляду", - сказав він.

У середу Тернер опублікував коротку заяву, в якій підтвердив, що залишає комітет.

"Під моїм керівництвом ми відновили цілісність Комітету і повернули його місію до основного фокуса національної безпеки. Загроза з боку наших супротивників реальна і вимагає серйозного обговорення", - підсумував він.