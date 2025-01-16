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Джонсон усунув голову комітету з розвідки США, який активно підтримував Україну
10:51 16.01.2025 |
У середу, 15 січня, спікер Палати представників Конгресу від Республіканської партії Майк Джонсон усунув Майка Тернера з посади голови постійного комітету Палати представників з питань розвідки, заявивши, що хоче дати групі "свіжий старт" у новому Конгресі і з новим президентом.
Про це повідомляє Politico з посиланням на проінформованих співрозмовників, передає "Європейська правда".
Як зазначили співрозмовники, Джонсон назвав Трампа причиною зміщення, коли спікер зустрівся з Тернером 15 січня ввечері.
Тернер своєю чергою сказав журналістці CBS News, що Джонсон назвав причиною свого рішення "занепокоєння з Мар-а-Лаго".
Своєю чергою Джонсон у коментарі журналістам заявив, що "це рішення Палати представників", змістивши увагу з Трампа.
"Це не рішення президента Трампа, це рішення Палати представників", - запевнив він та додав, що це рішення "не було образою" для Тернера, який "доблесно діяв у важкий час за складних обставин".
Тернер відкрито виступав за фінансування України і займав "яструбину" позицію щодо інших питань національної безпеки.
Представник Коннектикуту Джим Гаймс, головний демократ в комітеті з питань розвідки, виступив перед журналістами невдовзі після того, як з'явилася ця новина.
"У мене зараз холод по спині, тому що це повністю змінить динаміку нагляду", - сказав він.
У середу Тернер опублікував коротку заяву, в якій підтвердив, що залишає комітет.
"Під моїм керівництвом ми відновили цілісність Комітету і повернули його місію до основного фокуса національної безпеки. Загроза з боку наших супротивників реальна і вимагає серйозного обговорення", - підсумував він.
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