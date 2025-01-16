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Рада відновила штрафи підрядникам за затримку поставок зброї і виконала маяк МВФ
Верховна рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу #12245 про управління публічними інвестиціями. Це маяк МВФ (з дедлайном - "кінець січня").
Про це повідомила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.
Серед нововведень вона назвала:
* пріоритезація більшості капітальних видатків на рівні уряду і концентрація фінансового ресурсу на найбільш важливих проектах, а не розпорошення по сотнях обʼєктів в десятках розпорядників бюджетних коштів,
* фінансування з бюджету лише тих обʼєктів, які пройшли оцінки і визнані такими, які можна і потрібно реалізувати (що усуває персональний політичний вплив на розподіл коштів),
* наявність єдиного портфелю інвестиційних проектів, які можна пропонувати до фінансування міжнародним донорам.
За її словами, також врахували кілька важливих правок, зокрема, щодо відновлення штрафів недобросовісним постачальникам за затримку поставок зброї на фронт.
Нагадаємо:
Бюджетний комітет Верховної ради 13 січня розглянув МВФ-івський законопроект #12245 про управління публічними інвестиціями.
До нього включили норми щодо санкцій для недобросовісних постачальників зброї:
* за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1% вартості за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вартості.
* за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі 20% вартості.
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