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США можуть створити альянс із 14 держав для боротьби з дефіцитом чіпів та обладнання
09:51 09.09.2022 |
Ідея створення прозорішої системи контролю над поставками напівпровідникових компонентів висловлювалася багатьма американськими політиками і чиновниками, тепер вона може бути реалізована на платформі т.зв. Індо-тихоокеанської економічної основи для процвітання (IPEF), представленої президентом США Байденом у травні цього року. До ініціативи можуть приєднатися 14 країн, ефективно вирішуючи проблему нестачі ресурсів.
Як пояснює Nikkei Asian Review, у цьому альянсі США на правах лідера збираються створити систему перерозподілу товарних запасів у періоди кризи, причому це стосуватиметься не лише напівпровідникових компонентів, а й медичного обладнання. Під кризовими явищами можуть розумітися як пандемія, і регіональні військові конфлікти. Цього тижня у Лос-Анджелесі має відбутися дводенне засідання IPEF.
До складу альянсу входять такі країни: США, Австралія, Бруней, Індія, Індонезія, Японія, Малайзія, Нова Зеландія, Філіппіни, Сінгапур, Південна Корея, Фіджі, Таїланд та В'єтнам. Слід зазначити, що Тайвань до цього об'єднання не потрапив, хоча є ключовим постачальником тих самих напівпровідникових компонентів. Система управління товарними запасами передбачає призначення відповідальних представників від кожної країни. Разом вони перерозподілятимуть у період кризи ті чи інші товари, яких гостро потребують учасники альянсу.
Крім напівпровідників, дія цієї системи поширюватиметься на засоби індивідуального захисту, рідкісноземельні матеріали та батареї для стаціонарних систем зберігання електроенергії. Якщо згоди щодо ключових пунктів реалізації плану буде досягнуто, то роботу сторони розпочнуть наступного року. Деякі країни регіону, як пояснює джерело, не готові приєднуватися до IPEF через відсутність Китаю в цьому об'єднанні, оскільки ця країна є важливим джерелом постачання багатьох дефіцитних товарів.
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