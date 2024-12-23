Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ринок нерухомості Китаю бачить нові ознаки кризи

 

Проблемним девелоперам все ще складно погашати борги, оскільки падіння продажів житла триває. Їхні доларові облігації все ще торгуються на проблемних рівнях, випуск боргових зобов'язань майже вичерпався, а сектор помітно відстає на фондових ринках.

Про це повідомляє Bloomberg.

Криза заборгованості на ринку нерухомості в Китаї триває вже п'ятий рік.

Тривожні дзвіночки знову пролунали останніми тижнями, коли банківський регулятор наказав провідним страховикам повідомити про свої фінансові ризики із одним з найбільших забудовників Китаю China Vanke Co, щоб оцінити, скільки підтримки потребує компанія, щоб уникнути банкрутства.

У Гонконзі компанія New World Development Co. намагалася відтермінувати погашення деяких кредитів, а Parkview Group виставила на продаж знаковий комерційний комплекс у Пекіні.

Останні ознаки стресу посилюють занепокоєння, що найгірше ще далеко не закінчилося для житлового сектору КНР.

Проблема Vanke свідчить про те, що криза ліквідності шкодить одному з небагатьох великих будівельників, які досі уникали дефолту. Проблеми, з якими стикаються його гонконгські колеги, тим часом означають, що зараження все більше відчувається в офшорах.

"Хоча нещодавня урядова політика допомогла призупинити темпи падіння, сектору може знадобитися ще один-два роки, щоб досягти дна.

На цьому тлі ми не можемо виключати можливість нових банкрутств наступного року, хоча загальний їх рівень має бути набагато нижчим, ніж раніше" - говорить старший кредитний аналітик Lucror Analytics Леонард Лоу.

Поки що рятувальні заходи держави були спрямовані на запобігання обвалу цін на нерухомість, захист власників недобудованих квартир та використання державних коштів для поглинання надлишкової пропозиції.

Водночас, політики вирішили лише спостерігати за тим, як колишні гіганти галузі China Evergrande Group та Country Garden Holdings Co. стали банкрутами.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8761
  0,0531
 0,13
EUR
 1
 43,5114
  0,0656
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5962  0,08 0,20 42,2854  0,11 0,27
EUR 43,4685  0,16 0,37 44,2804  0,19 0,43

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9800  0,13 0,31 41,9900  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес