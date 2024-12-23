Фінансові новини
- |
- 23.12.24
- |
- 12:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Ринок нерухомості Китаю бачить нові ознаки кризи
09:36 23.12.2024 |
Проблемним девелоперам все ще складно погашати борги, оскільки падіння продажів житла триває. Їхні доларові облігації все ще торгуються на проблемних рівнях, випуск боргових зобов'язань майже вичерпався, а сектор помітно відстає на фондових ринках.
Про це повідомляє Bloomberg.
Криза заборгованості на ринку нерухомості в Китаї триває вже п'ятий рік.
Тривожні дзвіночки знову пролунали останніми тижнями, коли банківський регулятор наказав провідним страховикам повідомити про свої фінансові ризики із одним з найбільших забудовників Китаю China Vanke Co, щоб оцінити, скільки підтримки потребує компанія, щоб уникнути банкрутства.
У Гонконзі компанія New World Development Co. намагалася відтермінувати погашення деяких кредитів, а Parkview Group виставила на продаж знаковий комерційний комплекс у Пекіні.
Останні ознаки стресу посилюють занепокоєння, що найгірше ще далеко не закінчилося для житлового сектору КНР.
Проблема Vanke свідчить про те, що криза ліквідності шкодить одному з небагатьох великих будівельників, які досі уникали дефолту. Проблеми, з якими стикаються його гонконгські колеги, тим часом означають, що зараження все більше відчувається в офшорах.
"Хоча нещодавня урядова політика допомогла призупинити темпи падіння, сектору може знадобитися ще один-два роки, щоб досягти дна.
На цьому тлі ми не можемо виключати можливість нових банкрутств наступного року, хоча загальний їх рівень має бути набагато нижчим, ніж раніше" - говорить старший кредитний аналітик Lucror Analytics Леонард Лоу.
Поки що рятувальні заходи держави були спрямовані на запобігання обвалу цін на нерухомість, захист власників недобудованих квартир та використання державних коштів для поглинання надлишкової пропозиції.
Водночас, політики вирішили лише спостерігати за тим, як колишні гіганти галузі China Evergrande Group та Country Garden Holdings Co. стали банкрутами.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Оновлена програма EFF з МВФ поповнилася трьома структурними маяками про НКЦПФР, НКРЕКП і Нацбанк
ТОП-НОВИНИ
|МВФ прогнозує завершення війни наприкінці 2025 або у 2026 році
|МВФ прогнозує відчутне покращення ВВП України у 2026-2027 роках
|МВФ cхвалив новий транш для України в розмірі $1,1 мільярда
|FT: Трамп сказав Європі, що його адміністрація продовжить підтримку України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Кремлі кажуть, що "імпульсів" щодо зустрічі Трампа і Путіна поки не було
|Трамп не відмовився від ідеї купити Гренландію, вважає це абсолютною необхідністю
|Сеул і Вашингтон посилюють боротьбу з криптокрадіжками Пхеньяна
|Партія Фіцо втрачає популярність, його коаліційний партнер не дотягує до бар'єра
|Рютте розповів, що часто просив Зеленського припинити критикувати Шольца
|У Росії згорів склад із деталями до «Шахедів» на $16 млн – ГУР
|У Великій Британії ціни на електроенергію впали нижче нуля завдяки рекордному виробленню вітрової енергії
Бізнес
|Голосовий асистент Mercedes отримав розширені функції штучного інтелекту
|Акаунти Roblox використовували, щоб затягнути дітей в азартні ігри та казино
|У Києві відкрили другий у світі GovTech-центр
|У США можуть заборонити роутери TP-Link через загрозу нацбезпеці
|Конго подає кримінальні скарги проти Apple через «криваві” мінерали
|Ірландія оштрафувала Meta на 251 млн євро за витік даних із Facebook
|ЗМІ розкрили технічні характеристики відеокарт GeForce RTX 5060 та RTX 5060 Ti від NVIDIA