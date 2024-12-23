Фінансові новини
- |
- 23.12.24
- |
- 12:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У перехідному уряді Сирії призначили перших міністрів, - ЗМІ
09:51 23.12.2024 |
Через два тижні після повалення режиму сирійського президента Башара аль-Асада повстанці заявили про призначення ще двох міністрів у перехідному тимчасовому уряді. Йдеться про керівників зовнішньополітичного та оборонного відомств країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW та Anadolu.
За даними німецьких ЗМІ, міністром закордонних справ Сирії стане Есаад Хасан Шейбані. Він - один з лідерів угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", яке називають лідируючою організацією у коаліції антиасадівських сил під час нещодавнього наступу і поваленню правлячого режиму у країні.
При цьому турецьке державне інформагентство повідомило про призначення на посаду міністра оборони Мархафа Абу Касри. Він є інженером, спеціалістом в галузі сільського господарства.
Про такі призначення до складу перехідного уряду представники сирійських повстанців заявили 22 грудня.
Що відомо про нових глав МЗС та Міноборони Сирії
Шейбані є випускником факультету англійської мови та літератури Університету Дамаска. Має ступінь магістра в галузі політології та міжнародних відносин.
Після початку у Сирії громадянської війни у 2011 році Шейбані брав активну участь у діяльності опозиції.
За даними німецького інформагентства dpa, Шейбані раніше також перебував у складі "адміністрації" угрупування "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), яка діяла на північному заході Сирії ще з 2017 року, та обіймав посаду голови відділу політичних справ.
Як передає Anadolu, Шейбані відповідав за "взаємодію з представниками іноземних держав та міжнародних організацій", включно з установами Організації Об'єднаних Націй ООН та іншими гуманітарними структурами
Абу Касра, призначений новим головою Міноборони Сирії, народився у місті Хальфаджа (провінція Хама). За даними ЗМІ, він є одним із найвідоміших лідерів "Хайят Тахрір аш-Шам".
Перехідний уряд у Сирії
Лідер "ХТШ" Ахмед аш-Шараа, також відомий як Абу Мохаммед аль-Джолані, і який наразі є фактичним главою сирійської держави, у неділю заявив про намір його адміністрації оголосити склад нової структури міністерства оборони та армії протягом кількох днів, передає Reuters.
Під час виступу на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, Шараа сказав, що його адміністрація не дозволить зброю поза контролем держави.
Минулого тижня сирійський прем'єр-міністр Мохаммед аль-Башир заявив, що міністерство оборони буде реорганізовано з використанням колишніх повстанських угруповань і офіцерів, які втекли з армії Асада.
Також нагадаємо, 11 грудня новий уряд Сирії запевнив у захисті всіх меншин. А сирійських біженців закликали повертатись додому.
Також раніше повідомлялося, що 10 грудня тимчасовим прем'єр-міністром Сирії призначили Мохаммеда аль-Башира. Він очолюватиме перехідний уряд до 1 березня 2025 року. За даними ЗМІ, посадовець має тісні зв'язки з "Хайат Тахрір аш-Шам" - повстанською військовою коаліцією, яка очолила захоплення Дамаска 8 грудня, що ознаменувало фактичний крах режиму Асада.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Оновлена програма EFF з МВФ поповнилася трьома структурними маяками про НКЦПФР, НКРЕКП і Нацбанк
ТОП-НОВИНИ
|МВФ прогнозує завершення війни наприкінці 2025 або у 2026 році
|МВФ прогнозує відчутне покращення ВВП України у 2026-2027 роках
|МВФ cхвалив новий транш для України в розмірі $1,1 мільярда
|FT: Трамп сказав Європі, що його адміністрація продовжить підтримку України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Кремлі кажуть, що "імпульсів" щодо зустрічі Трампа і Путіна поки не було
|Трамп не відмовився від ідеї купити Гренландію, вважає це абсолютною необхідністю
|Сеул і Вашингтон посилюють боротьбу з криптокрадіжками Пхеньяна
|Партія Фіцо втрачає популярність, його коаліційний партнер не дотягує до бар'єра
|Рютте розповів, що часто просив Зеленського припинити критикувати Шольца
|У Росії згорів склад із деталями до «Шахедів» на $16 млн – ГУР
|У Великій Британії ціни на електроенергію впали нижче нуля завдяки рекордному виробленню вітрової енергії
Бізнес
|Голосовий асистент Mercedes отримав розширені функції штучного інтелекту
|Акаунти Roblox використовували, щоб затягнути дітей в азартні ігри та казино
|У Києві відкрили другий у світі GovTech-центр
|У США можуть заборонити роутери TP-Link через загрозу нацбезпеці
|Конго подає кримінальні скарги проти Apple через «криваві” мінерали
|Ірландія оштрафувала Meta на 251 млн євро за витік даних із Facebook
|ЗМІ розкрили технічні характеристики відеокарт GeForce RTX 5060 та RTX 5060 Ti від NVIDIA