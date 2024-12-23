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АНАЛІТИКА

У перехідному уряді Сирії призначили перших міністрів, - ЗМІ

 Мархафа Абу Касра призначений тимчасовим урядом Сирії міністром оборони

Через два тижні після повалення режиму сирійського президента Башара аль-Асада повстанці заявили про призначення ще двох міністрів у перехідному тимчасовому уряді. Йдеться про керівників зовнішньополітичного та оборонного відомств країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW та Anadolu.

За даними німецьких ЗМІ, міністром закордонних справ Сирії стане Есаад Хасан Шейбані. Він - один з лідерів угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", яке називають лідируючою організацією у коаліції антиасадівських сил під час нещодавнього наступу і поваленню правлячого режиму у країні.

При цьому турецьке державне інформагентство повідомило про призначення на посаду міністра оборони Мархафа Абу Касри. Він є інженером, спеціалістом в галузі сільського господарства.

Про такі призначення до складу перехідного уряду представники сирійських повстанців заявили 22 грудня.

Що відомо про нових глав МЗС та Міноборони Сирії

Шейбані є випускником факультету англійської мови та літератури Університету Дамаска. Має ступінь магістра в галузі політології та міжнародних відносин.

Після початку у Сирії громадянської війни у 2011 році Шейбані брав активну участь у діяльності опозиції.

За даними німецького інформагентства dpa, Шейбані раніше також перебував у складі "адміністрації" угрупування "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), яка діяла на північному заході Сирії ще з 2017 року, та обіймав посаду голови відділу політичних справ.

Як передає Anadolu, Шейбані відповідав за "взаємодію з представниками іноземних держав та міжнародних організацій", включно з установами Організації Об'єднаних Націй ООН та іншими гуманітарними структурами

Абу Касра, призначений новим головою Міноборони Сирії, народився у місті Хальфаджа (провінція Хама). За даними ЗМІ, він є одним із найвідоміших лідерів "Хайят Тахрір аш-Шам".

Перехідний уряд у Сирії

Лідер "ХТШ" Ахмед аш-Шараа, також відомий як Абу Мохаммед аль-Джолані, і який наразі є фактичним главою сирійської держави, у неділю заявив про намір його адміністрації оголосити склад нової структури міністерства оборони та армії протягом кількох днів, передає Reuters.

Під час виступу на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, Шараа сказав, що його адміністрація не дозволить зброю поза контролем держави.

Минулого тижня сирійський прем'єр-міністр Мохаммед аль-Башир заявив, що міністерство оборони буде реорганізовано з використанням колишніх повстанських угруповань і офіцерів, які втекли з армії Асада.

Також нагадаємо, 11 грудня новий уряд Сирії запевнив у захисті всіх меншин. А сирійських біженців закликали повертатись додому.

Також раніше повідомлялося, що 10 грудня тимчасовим прем'єр-міністром Сирії призначили Мохаммеда аль-Башира. Він очолюватиме перехідний уряд до 1 березня 2025 року. За даними ЗМІ, посадовець має тісні зв'язки з "Хайат Тахрір аш-Шам" - повстанською військовою коаліцією, яка очолила захоплення Дамаска 8 грудня, що ознаменувало фактичний крах режиму Асада.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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