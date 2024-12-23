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АНАЛІТИКА

У Росії згорів склад із деталями до «Шахедів» на $16 млн – ГУР

 

Пожежа виникла на території економічної зони "Алабуга" в РФ на складі, де зберігали деталі до безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-136", які російські окупанти застосовують для ударів по Україні.

Як повідомляють у телеграм-каналі Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України, у приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць "Shahed-136".

"Усе згоріло. Завдані внаслідок знищення російського складу втрати агресора оцінюються в 16 мільйонів доларів. Загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу терористичної росії", - йдеться в повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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