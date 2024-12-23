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Катар пообіцяв зупинити поставку газу до ЄС, якщо той його оштрафує
09:56 23.12.2024 |
Катар попередив, що припинить експорт газу до Європейського Союзу, якщо країни ЄС запровадять штрафні санкції відповідно до нещодавно прийнятого законодавств.
Про це заявив міністр енергетики Катару Саад Шеріда аль-Каабі в інтерв'ю Financial Times, пише "Європейська правда".
Директива ЄС про комплексну перевірку корпоративної стійкості, яка набула чинності в липні, дозволяє штрафувати компанії на суму до 5% річного глобального доходу компанії, якщо її керівництво не в змозі вирішити проблему негативного впливу на права людини або довкілля.
"Якщо я втрачу 5% свого доходу, постачаючи продукцію до Європи, я не буду постачати її до Європи. Я не блефую", - сказав аль-Каабі в інтерв'ю газеті, опублікованому в неділю.
Катар став критично важливим постачальником скрапленого природного газу до Європи, оскільки країни зменшують свою залежність від російських енергоносіїв після вторгнення Росії в Україну.
Директива про комплексну перевірку корпоративної стійкості викликала критику як всередині ЄС, так і за його межами.
Країни повинні включити нові правила в національне законодавство до 2026 року, а через рік, у 2027 році, правила почнуть застосовуватися до компаній, з поступовим введенням їх у дію через три-п'ять років після набуття чинності.
Директива є частиною ширшої стратегії ЄС, спрямованої на приведення корпоративних практик у відповідність до його мети - досягнення нульового рівня викидів до 2050 року.
QatarEnergy, державний енергетичний гігант, має довгострокові угоди про постачання СПГ з Німеччиною, Францією, Італією та Нідерландами.
Аль-Каабі, який також є генеральним директором QatarEnergy, заявив, що законодавство ЄС не працюватиме для таких компаній, як QatarEnergy.
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