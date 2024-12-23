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Партія Фіцо втрачає популярність, його коаліційний партнер не дотягує до бар'єра
10:55 23.12.2024 |
Вже друге опитування цього місяця показало падіння популярності партії прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо Smer.
Про це свідчать результати опитування AKO, повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".
Згідно з ним, опозиційна партія "Прогресивна Словаччина" перемогла б на виборах з 22,8% голосів. У грудневому опитуванні партія Роберта Фіцо Smer отримала 20,3%. Коаліційний блок Hlas-SD має понад 10% підтримки серед виборців.
Агентство AKO збирало дані в період з 16 по 19 грудня, тому вони вже відображають рішення уряду і можливість оголошення надзвичайного стану як вирішення ситуації з відставками лікарів.
До парламенту також потраплять кілька інших партій.
Партія KDH набрала 7,3%, SaS на чолі з Браніславом Грьолінгом - 6,6%. Група "Словаччина" отримала 6,2%, а останньою партією, яка пройде до парламенту, буде "Республіка".
З іншого боку, коаліційна партія SNS не дотягує до прохідного бар'єра з результатом 4,6%.
Перед цим лідерство "Прогресивної Словаччини" над партією Роберта Фіцо показало опитування агентства Focus.
На початку грудня Міхал Шимечка, лідер прозахідної опозиційної партії "Прогресивна Словаччина", закликав до зміни уряду.
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