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Рютте розповів, що часто просив Зеленського припинити критикувати Шольца
10:49 23.12.2024 |
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що іноді різка критика президента України Володимира Зеленського на адресу канцлера Німеччини Олафа Шольца є невиправданою.
Про це він сказав в інтерв'ю dpа, фрагменти якого наводить Spiegel, передає "Європейська правда".
"Я часто говорив Зеленському, що він повинен припинити критикувати Шольца, тому що я вважаю це несправедливим, - сказав Рютте.
Те, що Шольц зробив для України, вражає, вважає генсек.
За його словами, Шольц сприяв тому, що Німеччина посідає друге місце після США за обсягами військової підтримки України. Це досягнення, за яке Київ також може бути вдячний.
Водночас Рютте дав зрозуміти, що, на відміну від Шольца, він постачав б Україні крилаті ракети Taurus і не накладав жодних обмежень на їхнє використання.
"Загалом, ми знаємо, що такі можливості дуже важливі для України", - сказав колишній прем'єр-міністр Нідерландів. Але не йому вирішувати, що саме мають постачати союзники.
Нещодавно Зеленський критикував Шольца, серед іншого, за те, що той розмовляв по телефону з правителем Росії Владіміром Путіним проти його волі. Він також неодноразово публічно висловлював своє нерозуміння відмови канцлера від постачання крилатих ракет Taurus,
Німецький канцлер послідовно відмовлявся від надання Україні далекобійної зброї, пояснюючи це небажанням ескалації.
Як повідомлялося, Соціал-демократична партія Німеччини Шольца у передвиборчій програмі окремо може вказати відмову від надання Україні Taurus.
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