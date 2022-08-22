РФ знову скоротила обсяги транзиту нафти з Казахстану

Каспійський трубопровідний консорціум, який забезпечує роботу основного маршруту для експорту нафти з Казахстану, заявив, що знизив постачання нафти через пошкодження двох нафтоналивних причалів.

Про це повідомляє російський Forbes із посиланням на заяву КТК.

Консорціум заявив, що загалом використовує три виносні причальні пристрої (ВПП) і в серпні водолази виявили тріщини в корпусах двох таких пристроїв. КТК звернувся до їхнього виробника - компанії IMODCO і класифікаційного товариства ABS, що контролює експлуатацію.

Вони настійно рекомендували призупинити експлуатацію ВПП, наголосили в консорціумі. Тепер вантажні операції здійснюються тільки через третій виносний причальний пристрій.

"Використання одного ВПП наразі дозволить виконати заявки відправників вантажу у знижених обсягах", - попередив консорціум. Конкретних величин він не назвав.

Проблеми у роботі консорціуму виникли вдруге за літо. У липні стало відомо, що російський суд заблокував роботу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), який забезпечує роботу основного маршруту для експорту нафти з Казахстану. Підставою для рішення суду називають перевірку 6 травня, під час якої Роскомнадзор виявив екологічні порушення на виробничих об'єктах КТК. Пізніше суд скасував заборону перевалки нафти та замінив її на штраф.

Це все сталося після того, як президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв провів телефонну розмову з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, під час якої заявив про готовність країни використати свій вуглеводневий потенціал для стабілізації ситуації на світових та європейських енергетичних ринках.

У відповідь Токаєв доручив диверсифікувати маршрути експорту нафти в обхід Росії.

Нагадаємо, що раніше Росія вже обмежувала відвантаження нафти з Казахстану через порт в Новоросійську на узбережжі Чорного моря. Офіційна причина - роботи з знешкодження торпед і мін часів Другої світової війни, що не розірвалися. Роботи з розмінування були призначені на 20 червня і мали тривати до кінця місяця.

Але тоді це сталося після заяв президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва в межах економічного форуму ПМЕФ в Санкт-Петербурзі щодо невизнання незалежності так званих "Л/ДНР". 17 червня під час спільної дискусії з президентом РФ Владіміром Путіним він заявив, що не визнаватиме незалежність окупованих Росією українських територій, назвавши "ДНР"та "ЛНР" квазідержавними утвореннями.

Зазначимо, що 19 серпня Токаєв зустрівся з Путіним у Сочі.