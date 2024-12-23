Сеул і Вашингтон посилюють боротьбу з криптокрадіжками Пхеньяна

Південна Корея та Сполучені Штати проводять спільне дослідження в рамках посилення захисту від спроб крадіжок криптовалюти на тлі збільшення таких атак з боку хакерів КНДР.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

На основі нещодавно підписаного технічного додатку між урядом Південної Кореї та Міністерством внутрішньої безпеки США обидві сторони спільно розроблятимуть технології для запобігання атакам на криптовалюту і відстеження викрадених активів.

Міністерство науки Південної Кореї планує підтримувати такі дослідження до 2026 року.

Хоча Сполучені Штати співпрацюють з іншими країнами в дослідженнях кібербезпеки, відомо, що вони обрали Південну Корею для дослідження технології відстеження цифрових активів, оскільки Північна Корея вважається ключовим винуватцем крадіжок криптовалюти.

У рамках цієї програми південнокорейські та американські дослідники, зокрема з Університету Корьо та науково-дослідного інституту RAND Corp., зосередяться на технологіях щодо запобігання та відстеження хакерів, коли вони викрадають активи з біржі криптовалют.

Також вони зосередяться на отриманні розуміння того, як саме хакери перетворюють або відмивають інші отримані фінансові активи у віртуальні активи за допомогою незаконних програм-вимагачів або іншими методами.



