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США исключили возможность сокращения войск в Польше и странах Балтии
08:05 10.01.2022 |
Вашингтон не планирует рассматривать возможность сокращения численности американских войск, постоянно базирующихся в Польше и в странах Балтии. Об этом в пятницу, 7 января, сообщила представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Эмили Хорн.
Ее заявление стало ответом на публикацию национальной вещательной компании NBC, выступившей с утверждением, что данный вопрос может быть затронут в ходе переговоров американской стороны с Москвой на следующей неделе.
"Утверждения NBC не соответствуют действительности"
"Администрация не рассматривает вопрос о сокращении войск в Европе, как можно предположить из заголовка статьи. Администрация не обсуждает с Россией численность войск, размещенных в балтийских странах и в Польше", - подчеркнула Хорн. "И, вопреки словам неназванного чиновника, процитированного в этой статье, администрация не составляет список изменений в расстановке сил для обсуждения на предстоящих переговорах. Эти три утверждения - ложные", - отметила она.
Представитель Госдепартамента США также заявил в ответ на публикацию: "В распространенном материале есть три ключевых утверждения, и эти три утверждения не соответствуют действительности".
Материал NBC News
Ранее новостной канал NBC News разместил на своем сайте материал под заголовком "Администрация Байдена рассматривает возможность предложить России сокращение численности американских войск в Восточной Европе".
В статье со ссылкой на источники, в частности, утверждалось, что на предстоящих переговорах США с Москвой "потенциально могут быть затронуты вопросы масштаба военных учений, проводимых обеими странами, численности американских войск, размещенных в странах Балтии и в Польше, заблаговременного уведомления о переброске войск", а также размещения на территории Калининградской области комплексов "Искандер" с ракетами, способными нести ядерные заряды.
Переговоры США и РФ
Ожидается, что 10 января Россия и США проведут в Женеве переговоры по Украине и контролю над вооружениями.
Заседание Совета НАТО - Россия (СНР) на уровне послов состоится 12 января. Это подтвердили 4 января в пресс-службе Североатлантического альянса.
На 13 января запланирована встреча в формате РФ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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