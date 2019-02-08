Прекратить «мягкую аннексию» ТВ: как Литва хочет бороться с российской телепропагандой

Объем телепродукции российского производства, транслируемой на литовских телевизионных каналах, за последние 12 лет вырос более чем в 2,5 раза. Об этом свидетельствуют статистические данные, недавно опубликованные в еженедельнике "Veidas" и газете "Lietuvos žinios". Если в 2007 году телепрограммы, произведенные в РФ, занимали на литовском телевидении 79 часов в неделю, то в 2017 году их общий объем возрос до 198, а в 2019-м - уже до 212 часов.

Российскую телепродукцию приобретают и ретранслируют в основном коммерческие телевизионные каналы, среди них BTV, TV1, TV6, TV8 и Lietuvos rytas TV. Русскоязычные передачи, произведенные на Западе, показывают по национальному телевидению LRT. Число зрителей у коммерческих телеканалов не очень большое: согласно данным компании по опросам общественного мнения Kantar TNS, аудитория канала BTV составляет 5,7% от общего количества телезрителей, телеканала TV1 - 3,5%, TV8 - 2,7 % и Lietuvos ryto TV - 4,3 процента.

Что транслируется и почему?

Наибольшей популярностью у зрителей пользуются российские криминальные и мелодраматические телесериалы, а также различные ток-шоу и развлекательные программы. В эфире литовских телеканалов прочно обосновались такие российские сериалы, как "Улицы разбитых фонарей", "Глухарь", "Псевдоним "Албанец", "Гадалка", "Ментовские войны", "Физрук". Их засилье отчасти объясняется еще и тем, что права на подобную телепродукцию на российском телерынке стоят сравнительно недорого, говорит в беседе с DW глава Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс.

Сериалы и развлекательные передачи российского производства намного дешевле качественной и более дорогой западной продукции, поэтому коммерческому телевидению выгодно их покупать и заполнять ими свой эфир.

"Реклама на телеканалах в Литве стоит недорого, конкуренция жесткая, так что возможности телеканалов заработать на рекламе и потратить деньги на западную продукцию очень скромные", - поясняет Радзявичюс. В свою очередь генеральный директор телевизионного канала Lietuvos rytas TV Линас Ришкус в недавнем интервью литовским СМИ на вопрос, почему телеканал транслирует большое количество русскоязычного контента, ответил: "Потому что она качественная и люди ее смотрят".

Кто смотрит российские программы?

Российские телесериалы и программы смотрят в основном зрители старшего поколения, считает Лаймантас Йонушис - переводчик, литературный критик и в недавнем прошлом член Литовской комиссии по радио и телевидению. "Часть сериалов и развлекательных передач показывают в рабочее время, поэтому можно предположить, что предназначены они для людей пенсионного возраста. Этот контент, как и другие продукты массовой культуры, предназначен для целевой аудитории, которая в целом не особенно требовательна", - говорит Йонушис. По его словам, литовское телевидение транслирует и "художественные фильмы высокого уровня, например работы режиссера Андрея Звягинцева. Но это делают другие телеканалы и для совсем иной аудитории".

С влиянием российской телепродукции нужно бороться

Отрицать влияние российской телепродукции на телезрителей было бы недальновидно, говорит Витис Юрконис, политолог и преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета. "Мягкая сила присутствует и внедряет в умы части населения определенный образ жизни. В некоторых фильмах из России подается точка зрения Кремля на геополитику, говорится о правах на определенные вещи и действия, которые якобы принадлежат Москве", - утверждает Юрконис. По его мнению, нейтрализовать внедрение российского контента в определенной степени помогла бы ретрансляция телепрограмм на других популярных в Литве языках.

Какие-то усилия в этом направлении уже прилагаются: к примеру, недавно Литва договорилась с Польшей о бесплатной трансляции в телеэфире популярных польских программ, рассказывает политолог Юрконис. В Вильнюсе и Варшаве надеются, что соглашение поможет уменьшить воздействие российских телепередач на жителей пограничных регионов стран, которые в основном говорят по-польски.

С 1 июля 2019 года в Литве вступят в действие поправки к Закону об информировании общества. Аудронюс Ажубалис, член Сейма Литвы и консервативной партии, надеется, что они станут первым шагом на пути к решению проблемы. "Поправки предполагают, что телевизионной продукции, которая транслируется не на официальных языках Европейского Союза (до полутора часов в сутки. - Ред.) потребуются субтитры. А телепрограммы, длительность которых превышает лимит, в обязательном порядке потребуется дублировать", - рассказал DW литовский депутат.

В Литовской комиссии по радио и телевидению тоже считают, что нельзя недооценивать влияние российских телепрограмм на сознание целевой аудитории. "Продукция российского телевидения в наше время зачастую очень тенденциозна и пропагандирует точку зрения политического руководства России на события мировой истории. Именно поэтому я думаю, что рост количества передач из России в определенной степени является угрозой для Литвы, как в области культуры, так и для государства в целом", - заявил DW член комиссии, поэт и писатель Антанас А. Йонинас.