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Фьючерсные контракты на нефть в юанях обогнали по объему фьючерсы в долларах торгуемые в Сингапуре и Дубае
13:03 07.12.2018 |
Прошло всего десять месяцев, с тех пор как Китай запустил свой фьючерсный контракт на нефть, номинированный в юанях (жэньминьби), на Шанхайской международной энергетической бирже.
Несмотря на дурные предчувствия и большую тревогу, нефтяные рынки продолжают функционировать, а фьючерсные контракты Китая положительно зарекомендовали себя и обогнали по объему операций фьючерсы на нефть, номинированные в долларах и торгуемые в Сингапуре и Дубае.
Конечно, объем торгов на Шанхайской международной энергетической бирже все еще отстает от объема нефтяных контрактов нефти марки Brent, торгуемых в Лондоне, и фьючерсов West Texas Intermediate oil, торгуемых в Нью-Йорке. Китайский фьючерсный контракт на нефть, однако, как пишут в своей статье на Project Syndicate австралийский профессор конкурентной динамики и глобальной стратегии Джон А. Мэтьюз и профессор истории и социологии Бартлля в Университете Бингемтона Марк Селден, серьезно воспринимается многонациональными торговцами сырьевыми товарами (такими как Glencore) и оценивается сопоставимо с индексами Brent и WTI.
Как мы писали в "Азиатско-Тихоокеанском журнале", эти результаты продвижения нефтеюаня свидетельствуют, что нефтяные фьючерсы Китая могут привести юань к центру мировых сырьевых рынков.
Можно ожидать, что запуск фьючерсного контракта на нефть расширит возможности торговли сырьевыми товарами, деноминированными в юанях. По мере того как все большая доля импорта нефти Китая станет оцениваться в национальной валюте, иностранные поставщики будут иметь больше счетов, деноминированных в юанях, с помощью которых они смогут покупать не только китайские товары и услуги, но и китайские государственные ценные бумаги и облигации. Можно ожидать, что это укрепит рынки капитала Китая и будет способствовать интернационализации юанях - или по крайней мере постепенной дедолларизации нефтяного рынка.
В течение последнего десятилетия стратегия Китая по интернационализации юаня предусматривала более широкое использование специальных прав заимствования (СПЗ) Международного валютного фонда в качестве альтернативной международной резервной валюты. Чжоу Сяочуань, управляющий на тот момент Народным банком Китая, изложил стратегию в своем исследовании 2009 г. С новыми ассигнованиями специальных прав заимствования развивающимся промышленным державам, таким как Китай, СПЗ, основанные на корзине валюты, включая юань, могут служить не только инструментом развития, но и средством международных платежей, чтобы конкурировать с долларом США. После волны глобального финансового кризиса 2008 г. международная финансовая система, ориентированная на СПЗ, стала привлекательной перспективой и для других стран.
Исследование Чжоу от 2009 г. активизировало эти действия, поскольку он указал на очевидные недостатки долларовой системы (например, такие как влияние хронического торгового дефицита США) и показал преимущества СПЗ как альтернативного средства международного финансового регулирования.
Введение торговли нефтью на основе юаня, в то время когда Китай и многие другие страны сталкиваются с агрессивными тарифами США, и возможное дальнейшее развитие торговли на основе юаня на других сырьевых рынках предполагают, что доллар США может столкнуться с беспрецедентным вызовом своей гегемонии. Возможно, в ближайшем будущем он больше не будет рассматриваться как якорь международной валютной системы, что положит конец "чрезмерной привилегии" США, как назвал ее Валери Жискар Д'Эстен, базирующейся на центральной роли доллара в международной торговле.
Если конечные цели Китая включают интернационализацию юаня, то его более насущной задачей, отчасти продиктованной тарифами или санкциями США в отношении Китая и других стран, является дедолларизация международной системы. Это отражено в переходе к продвижению фьючерсных контрактов на нефть, торгуемую в Шанхае, что свидетельствует об окончательном утверждении китайской стратегии СПЗ.
Это также способ для Китая уменьшить влияние введенных против него торговых санкций США через снижение уровня обязательств в этих санкциях. Например, и Россия, и Иран продают нефть Китаю и принимают оплату в юанях в ответ на фактические или потенциальные санкции, введенные против этих стран США. У них также есть крупный импорт из Китая и другие методы укрепления связей.
Китай, несомненно, рассматривает появление нефтяных контрактов, деноминированных в юанях, как средство для своих компаний покупать нефть и газ в собственной валюте, тем самым избегая воздействия колебаний курсов иностранной валюты и давая таким образом предупредительный сигнал превосходству доллара США. Тот факт, что Китай в настоящее время является крупнейшим импортером нефти в мире, а также его ведущей торговой и обрабатывающей экономикой, придает вес его нефтеюаню и другим инициативам по интернационализации юаня. Если Китай сможет противостоять американским контратакам, его действия заложат финансовую основу для появления многополярного мира.
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