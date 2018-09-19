Как Трамп переигрывает китайцев в торговой войне

Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Деловая столица

Мировая экономическая система уже вряд ли станет прежней, и теперь Украине важно не растеряться в новой конфигурации торгово-промышленных связей.

Как остановить китайский рост: мастер-класс от Дональда

17 сентября Белый дом сообщил о введении новых пошлин на импорт товаров из Китая. Они вступят в силу 24 сентября; их размер составит 10% на общую сумму в $200 млрд. Правда, именно 10%-е пошлины будут действовать только до конца года, а с 1 января 2019 г. их размер вырастет до 25%, констатировал торговый представитель Соединенных Штатов (USTR).

Заявление о введении новых пошлин Трамп, как обычно, сопроводил "воспитательной" речью: пригрозил Китаю дальнейшим расширением протекционистских мер и почему-то вспомнил американских фермеров. "Если Китай предпримет ответные меры против наших фермеров либо иных отраслей промышленности, мы незамедлительно приступим к третьему этапу, предусматривающему дополнительно пошлины на импорт в размере еще $267 млрд", - заявил американский президент.

То есть Трамп пригрозил уже третьим этапом ужесточения в отношении КНР. Причем в 2017 г. Китай поставил в США товаров на общую сумму $505,6 млрд. Получается, если дойдет до третьего этапа, Вашингтон введет пошлины на весь объем китайского импорта.

По словам Трампа, главная причина введения пошлин против Китая - недобросовестные практики в торговле, которые используется КНР. Речь о том, что Китай (и это правда) принуждает американские IT-компании, выходящие на местный рынок, делиться технологиями с китайскими коллегами-конкурентами, а по сути - с китайским правительством. А это, как считают в Вашингтоне, представляет "угрозу долгосрочному здоровью и процветанию экономики США".

Хозяин Белого дома также призвал китайское руководство принять необходимые меры для пресечения "недобросовестной торговой практики" и выразил надежду на урегулирование торгового конфликта между США и КНР. "Как президент, я обязан защищать интересы работающих мужчин и женщин, фермеров, владельцев ранчо, бизнеса и самой нашей страны. Моя администрация не будет бездействовать, когда эти интересы подвергаются нападению", - пообещал Трамп.

Напомним, что США 15 июня ввели пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. Пошлины были введены двумя частями по $34 и $16 млрд и вступили в силу 6 июля и 23 августа соответственно. Формальным поводом стало обвинение Китая в краже американской интеллектуальной собственности и технологий, а также в проведении несправедливой торговой практики.

Тогда Пекин выразил протест, пожаловался в ВТО, и с 6 июля ввел 25%-е пошлины на американские товары общей стоимостью $34 млрд - в основном на сельхозпродукцию, автомобили и морепродукты. Теперь китайцы вновь заявили, что не согласны с предъявляемыми обвинениями. Посол Китая в США Цуй Тянькай заявил, что торговые войны, которые развязывает США, несут угрозу для глобального экономического роста. По его мнению, Штаты "спровоцировали торговую войну с Китаем, подорвав тем самым порядок международной торговли".

Если абстрагироваться от геополитики, то, с точки зрения чистой экономики, ужесточение торговой политики США в отношении Китая вполне оправданно. Слишком уж велик в последнее десятилетие уровень дефицит торговли между двумя странами. По разным оценкам, он составляет от $375 до $504 млрд в год.

К тому же Пекин проводит не очень честную валютную политику. Власти Китая административными рычагами, вопреки рынку, поддерживают низкий курс юаня, что делает цену на китайские товары более конкурентоспособной на рынке США в сравнении с американскими. В администрации Трампа считают, что такой политикой Пекин по сути уничтожил местные американские производства, вынудив многие корпорации перенести свои заводы в Китай.

В новых пошлинах примечательно то, что под них попадут различные электронные устройства, включая печатные платы, интернет-маршрутизаторы и сетевое оборудование. Так Трамп выполняет одно из главных своих предвыборных обещаний: заставить вернуть в Штаты свои заводы американских IT-гигантов, от Apple до Cisco.

США в выигрыше

Маятник качнулся в обратную сторону. Последние три десятка лет американские и европейские корпорации переносили свои производства в Азию, прежде всего в Китай, чтобы удешевить производство. В итоге это их стремление вскормило мощного торгового и геополитического конкурента - Китай, объем экономики которого уже составляет $13 трлн, американской - $19 трлн.

Сегодняшняя политика США идет полностью в русле предвыборных обещаний действующего президента. Трамп, сам будучи бизнесменом, хорошо видел, что корпорации, переводя производство в развивающиеся страны, старались предельно удешевить свою продукцию. Производство было наименее затратно в странах Азии, туда и переезжали цеха. Сперва все было хорошо: доходы корпораций росли. Но американские граждане теряли работу, а Америка - ту промышленность, на которой построила свое могущество.

Нынешнюю концепцию экономической политики разработала группа экономистов под руководством Питера Наварро (сегодня он советник президента США). Именно с подачи Наварро в США взяли курс на реиндустриализацию. А чтобы ее поддержать, постепенно повышают ставки ФРС - это должно сдержать промышленное развитие главных мировых конкурентов - ЕС и Китая, а также соперников помельче вроде Бразилии, ЮАР и России.

По сути Дональд Трамп запустил самое серьезное преобразование американской экономики: промышленность снова выходит на первое место по значимости, оттесняя финансовый и иные нематериальные секторы экономики. А одновременное повышение учетной ставки позволяет насыщать экономику США капиталом, что и нужно для обновления производственной базы и создания рабочих мест.

До недавних пор власти Китая проводили очень гибкую политику внутреннего ценообразования, что позволяло стране вести агрессивную торговую экспансию по всему миру. Последние три года китайский центробанк значительно девальвировал юань, что позволило китайским производителям успешнее конкурировать на рынке США. По сути это был ценовой демпинг, замаскированный под девальвацию национальной валюты. Американский рынок оказался переполнен китайскими товарами, и Штаты были вынуждены защищаться.

Стратегическая задача администрации Трампа - поднять спрос на американскую продукцию и тем самым вернуть рабочие места в США. Это возможно, поскольку американская экономика самодостаточная, ее главная движущая сила - потребительский спрос самих американских граждан. Поэтому, разумно применяя политику протекционизма по отношению к своим торговым партнерам, США вполне могут оживить производства в реальном секторе экономики.

Что интересно, эффект от действий Трампа уже есть. В июле безработица в Штатах составила всего 3,9% - это минимум за 18 лет, а ВВП растет уже который квартал подряд. Причем все быстрее: в I квартале реальный рост американской экономики составил 2,2%, во II квартале - уже 4,1%, прогноз роста на III квартал - 4,3%.

Как Украине не потеряться в новом раскладе сил

США укрепляют свою экономику за счет мировой. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард уже предупредила: "Наибольшая угроза для роста мировой экономики в краткосрочной перспективе связана с эскалацией торговых конфликтов. Это негативно скажется на ценах на активы, инвестициях и росте". В июле, выступая на встрече министров финансов и глав центробанков стран G-20 в Буэнос-Айресе, Кристин Лагард отметила: "пошлины могут привести к снижению глобального ВВП на 0,5%".

Но более важно то, что санкции США против политических и экономических конкурентов закономерно приводят к изменению "правил игры" для ЕС, КНР и других мировых игроков. Все в соответствии с одной из аксиом теории игр - если один игрок идет против большинства, то растет вероятность объединения против него других игроков.

Иначе говоря, Евросоюз, по которому уже ударили американские пошлины, будет пересматривать отношения со всеми своими торговыми партнерами. Так как его задача при новом раскладе - сохранить и даже усилить свою роль как одного из мировых центров силы. Отсюда следует, что Украине сейчас надо очень внимательно следить за изменениями в экономической политике ЕС, чтобы не упустить открывшееся окно возможностей.

А еще стоит взять пример с США - и развивать внутренний рынок. Украина достаточно большая страна и со значительным внутренним разнообразием. Сегодня наша экономика - экспортно-ориентированная, а значит очень зависит от мировых колебаний цен и спроса. Увеличивать емкость внутреннего рынка - прямой путь к экономической стабильности и независимости.