Хакеры из Северной Кореи стали одними из самых виртуозных и опасных в мире

Северная Корея проводит все более хитроумные хакерские атаки. Их жертвами становятся банки, правительства разных стран, и даже самые обычные пользователи интернета, - пишет The Wall Street Journal.

Хакеры из Северной Кореи, которых по традиции считали весьма посредственными, сегодня стали одними из самых виртуозных и опасных в мире. Согласно исследованию The Wall Street Journal, за последние полтора года северокорейские кибератаки против Соединенных Штатов значительно участились, а навыки местных хакеров быстро улучшаются. Они атакуют все более важные цели. Эксперты по кибербезопасности утверждают, что в марте Северная Корея проникла в турецкие банки, а перед зимней Олимпиадой в Сеуле атаковала южнокорейские компьютерные системы.

В течение многих лет Северная Корея считалась второй лигой в киберпространстве, атаки которой легко обнаружить. Навыки местных хакеров оценивали куда скромнее, чем возможности их коллег из России, Израиля или Соединенных Штатов. Но, похоже, что эти времена подошли к концу: Пхеньян перешел на удивительно оригинальную технику кодирования и взлома.

Режим, который готовится к переговорам с Вашингтоном о замораживании своей ядерной программы, атакует все более амбициозные цели вроде центральных банков или систем продаж. Благодаря развитию хакерства Северная Корея получает средства для компенсации потерь от экономических санкций и угрожает иностранным финансовым институтам.

Хакеры вместо олимпийцев

"Северная Корея обучает элиту хакеров так же, как другие страны тренируют олимпийских спортсменов", - заявляют беженцы из этой страны, эксперты по кибербезопасности из Южной Кореи и агенты разведки. Одиннадцатилетних детей, если они проявляют способности в этом направлении, отправляют в специальные школы, где они учатся взламывать системы и создавать компьютерные вирусы. "После направления в хакерское подразделение вы получаете титул, делающий вас исключительным гражданином. Отныне вам не нужно беспокоиться о еде или обеспечении основных потребностей", - рассказывает беженец из Северной Кореи.

Чтобы оценить киберпрограмму Северной Кореи, The Wall Street Journal опросила десятки северокорейских беженцев, экспертов по кибербезопасности, советников правительства Южной Кореи и военных экспертов. Исследователи подчеркивают, что определить источник атаки довольно сложно, поэтому нет стопроцентной уверенности в том, что каждая атака, приписываемая Северной Корее, действительно была проведена ею.

Респонденты указывают на достаточное количество доказательств того, что северокорейские хакеры совершенствуются: используют уязвимости в часто используемых программах уже через несколько дней после обнаружения лазеек, а созданные ими вредоносные программы не обнаруживают антивирусные программы. Когда производитель программного обеспечения или нанятые специалисты по кибербезопасности латают дыры, хакеры адаптируют свои программы в течение нескольких дней или недель. Причем настолько успешно, что, к примеру, Apple пришлось обновить свою операционную систему iPhone.

Многие хакеры из Северной Кореи хорошо знают английский, а также используют другие языки во время кодирования, чтобы замести следы и навести подозрения в нападении на другие страны. Они также имеют репутацию пионеров во взломе смартфонов, могут скрыть вредоносное ПО в Библии на мобильном телефоне или использовать Facebook для инфицирования своих жертв.

"Весь мир должен обратить на это внимание", - говорит Джон Хальквист, директор аналитического отдела американской компании по кибербезопасности FireEye. Он утверждает, что северокорейский режим проводит одни из лучших хакерских атак в мире.

17 атак в секунду

Северная Корея свою причастность к кибератакам отрицает. И к той, которая была проведена в прошлом году при помощи шпионского программного обеспечения WannaCry и блокировала данные на компьютерах по всему миру, требуя выкуп в биткойнах, и к краже $81 млн из Центрального банка Бангладеш в 2016-м. Издание отправило просьбы предоставить комментарии в консульство Северной Кореи в Гонконге, но ответа так и не получило.

Эксперты отмечают, что следы, выказывающие корейский режим, скрыты глубоко во вредоносных программах и кодах. Среди них можно найти корейские слова, которые в ходу только на Севере, использование серверов, которые связывают с атаками Пхеньяна, и файлы, созданные пользователями, связанными с местными хакерами.

Соединенные Штаты и другие страны публично обвинили Северную Корею в многочисленных атаках, совершенных в последние месяцы, в том числе и WannaCry, указывая в качестве доказательства собственно метод кодирования и техники, характерные для режима. Южная Корея считает, что северный сосед атакует ее полтора миллиона раз в день, то есть совершает по 17 атак в секунду.

В конце прошлого года хакеры из Северной Кореи стали первыми, кто обнаружил уязвимость в популярном медиаплеере Adobe Flash Player, что позволило им выполнять незаметные для других атаки на протяжении многих месяцев. В компании McAfee утверждают, что после того, как Adobe в феврале ликвидировала уязвимость, хакеры Пхеньяна модифицировали вредоносное программное обеспечение и направили его против европейских финансовых учреждений, чтобы иметь возможность получать конфиденциальную информацию об их сетях.

Страна как преступная организация

Преимущество Северной Кореи в киберпространстве устанавливается параллельно с ее успехами в развитии ракетных технологий после прихода в 2011-м к власти Ким Чен Ына.

Многие нападения, связанные с режимом, происходят без видимой причины. Некоторые эксперты сравнивают это с деятельностью преступной организации, которая ищет любые слабые стороны своих оппонентов, чтобы узнать о них побольше. Эксперты сходятся во мнении, что большинство нападений направлены на кражу информации военной разведки или получение денег, поскольку бюджет Пхеньяна серьезно страдает после введения международных санкций. Нападения усилились и после начала переговоров с Соединенными Штатами. "Наличие хакеров дает гораздо более сильную позицию во время переговоров", - утверждает Росс Рустичи, директор компании Cybereason и бывший аналитик Министерства обороны США.

В октябре Южная Корея призналась, что северокорейский режим выкрал 235 гигабайтов данных и военных тайн, в том числе американо-корейский план убить Ким Чен Ына в случае войны. Хакеров из Северной Кореи также обвиняют в краже сотен миллионов долларов, краже информации о кредитных карточках из банкоматов и краже $530 млн с японской биржи криптовалют в январе этого года.

Польские банки на прицеле

Похоже, что именно криптовалюты находятся в центре внимания хакеров из Северной Кореи. По словам информированных источников, в прошлом году они начали создавать фиктивные профили на Facebook, представляясь молодыми привлекательными женщинами, заинтересованными в биткойнах или работающими в этой отрасли. Они завязывали контакты с мужчинами, работающими на рынке криптовалюты. Для пущей надежности хакеры называли себя сотрудницами Исследовательского центра Нью-Йоркского университета и других учреждений. Затем просили мужчин открыть приложение или файлы Word с открытками, содержащими вредоносное ПО.

Неизвестно, как именно северокорейский режим на этом зарабатывал. Как заявили в декабре в Facebook, компания закрыла фальшивые хакерские профили, которые "выдавали себя за других людей, чтобы получше узнать собеседника и завязать с ними отношения".

По словам экспертов по кибербезопасности, Северная Корея также использовала технику watering hole attack. Атака, название которой отсылает к поведению хищников, поджидающих своих жертв в местах водопоя, заключается в инфицировании сайтов, которые часто посещает жертва. При помощи этой техники Пхеньян в 2016-м атаковал банки в Мексике, Польше и Азии.

По данным компании Proofpoint, занимающейся кибербезопасностью, в июне Северная Корея снова применила технику watering hole attack, но на этот раз в новом варианте, используя различные методы шифрования. Новое вредоносное ПО в Proofpoint назвали PowerRatankba. "PowerRatankba показывает, что Северная Корея может адаптироваться к новым условиям, когда кто-то разгадывает ее методы, делает их общедоступными и информирует мир о том, как защититься, - говорит вице-президент Proofpoint Райан Калебер. - Так же, как производители постоянно развивают свой продукт, хакеры постоянно совершенствуются".

Почти совершенство

Северная Корея создает свою киберармию по крайней мере с середины 1990-х годов, когда тогдашний лидер Ким Чен Ир заявил, что "все будущие войны будут компьютерными войнами". Впервые северокорейские хакеры попали на передовицы газет в 2014-м, когда взломали компьютерные системы Sony Pictures Entertainment, уничтожили находящиеся там данные и опубликовали корпоративную переписку. Сама атака прошла с использованием несложного широко распространенного вируса под названием Wiper.

Беженцы и эксперты из Южной Кореи говорят, что хакеры в Северной Корее получают хорошие квартиры в Пхеньяне и освобождаются от обязательной военной службы. The Wall Street Journal поговорила с беженцем, который обучался взлому компьютерных сетей в Северной Корее. Он рассказал об интенсивной подготовке к соревнованиям по хакерству, проводимым каждый год в Пхеньяне. На протяжении соревнований команды молодых хакеров решают программистские головоломки и ломают системы безопасности, причем на каждую задачу отведено определенное время. "На протяжении полугода и днем, и ночью мы готовились только к этому соревнованию", - говорит собеседник издания. Вспоминает, как после одной из ночных тренировок вернулся домой, чтобы поесть, и проснулся головой в миске с супом. "Мы все мечтали принять участие в этом конкурсе", - объясняет он. Лучшие хакеры, выбранные на конкурсе, работают над кражей денег у иностранных банков или воруют информацию военной разведки. "Запуск ядерной программы, оружие и поддержание режима требуют огромных денег в твердой валюте, поэтому очевидно, что банки являются первой целью нападений", - объясняет собеседник газеты.

Три команды хакеров

Северная Корея отправляет некоторых хакеров за границу, чтобы те изучали иностранные языки или принимали участие в международных хакатонах в Индии или Китае, где они могут помериться силами с программистами со всего мира. В 2015-м в Индии состоялся международный конкурс CodeChef. Команды из Северной Кореи заняли первое, второе и третье места, при том, что в соревновании приняли участие более 7,6 тысяч человек со всего мира. Три из 15 лучших программистов, выбранных из примерно ста тысяч членов сообщества CodeChef, - представители Северной Кореи.

Беженцы и южнокорейские эксперты говорят, что киберармия Северной Кореи насчитывает около семи тысяч хакеров и вспомогательного персонала, разделенных на три группы.

Команда А, которую иностранные исследователи часто называют Лазарус, атакует иностранные цели и несет ответственность за самые громкие атаки Северной Кореи вроде WannaCry или взлом Sony.

Команда В в основном сосредоточена на Южной Корее и похищает военные или инфраструктурные секреты, хотя эксперты по кибербезопасности говорят, что в последнее время она начала искать разведданные и в других источниках.

Команда C выполняет задачи, требующие более низкой квалификации, например, атаки с использованием электронной почты, так называемые spear phishing.

"Хотя ранее атаки проводились с использованием хорошо известных инструментов и кодирования, Пхеньян учится у лучших иностранных хакеров", - утверждает Саймон Чой, консультант по кибербезопасности в правительстве Южной Кореи. Через принадлежащие хакерам из Северной Кореи учетные записи в Facebook и Twitter они следят за действиями известных китайских хакеров и "лайкают" руководства, описывающие, к примеру, создание вредоносного кода для мобильных устройств. Некоторые корейцы с севера подписались на онлайн-курсы, предлагаемые корейцами с юга, на которых можно научиться взламывать смартфоны.

Компании, занимающиеся кибербезопасностью, также утверждают, что Северная Корея отправила программистов за границу, где легче подключиться к глобальной финансовой системе. Аналитическая компания Recorded Future заявляет, что обнаружила следы деятельности северокорейских хакеров в Китае, Индии, Новой Зеландии и Мозамбике.

Впереди планеты всей

В McAfee сообщили, что в декабре северокорейскому хакеру понадобилась неделя, чтобы открыть и использовать Invoke-PSImage, новый хакерский инструмент с открытым исходным кодом, который позволил ему атаковать участников зимних Олимпийских игр. По данным McAfee, хакеры использовали этот инструмент для создания необычных вредоносных программ, которые были невидимы для большинства антивирусных программ и скрывали вредоносный код в графическом файле, включенном в документ Word.

Особое впечатление на экспертов произвела последняя атака с использованием Adobe Flash. По данным южнокорейских и американских экспертов, вредоносное ПО появилось в ноябре в Южной Корее, присоединившись к файлам Microsoft Office, распространяемым по электронной почте. Жертвы заражали свои компьютеры, отображая встроенный контент Adobe Flash в документах Word или электронных таблицах. В это время у хакеров была возможность установить удаленный доступ к компьютерам и украсть файлы. Первого февраля Adobe обнародовала отчет о безопасности своего программного обеспечения, а пять дней спустя выпустила обновление. Компания по кибербезопасности FireEye обвинила в нападении Северную Корею.

Как сообщает McAfee, всего за несколько недель хакеры из Пхеньяна адаптировали одну из вредоносных программ и использовали ее в начале марта для атаки на турецкие финансовые институции. Несмотря на то, что они не украли никаких денег, атаки позволили им получить важные данные, к примеру, о подробностях функционирования внутренних банковских систем. "Это вредоносное программное обеспечение не было написано обычным Кимом", - говорит Кристиан Бек, главный инженер McAfee.

Чой, советник по кибербезопасности в Южной Корее, собрал подробную информацию об одной из атак в сети, чтобы узнать о ее авторе. В конце концов он нашел то, что считает профилем хакера на Facebook. В графах "родной город" и "текущее место жительства" написано Пхеньян.