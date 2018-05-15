Хакеры из Северной Кореи стали одними из самых виртуозных и опасных в мире

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Хакеры из Северной Кореи стали одними из самых виртуозных и опасных в мире

09:22 15.05.2018 |

Мир

Северная Корея проводит все более хитроумные хакерские атаки. Их жертвами становятся банки, правительства разных стран, и даже самые обычные пользователи интернета, - пишет The Wall Street Journal.

Хакеры из Северной Кореи, которых по традиции считали весьма посредственными, сегодня стали одними из самых виртуозных и опасных в мире. Согласно исследованию The Wall Street Journal, за последние полтора года северокорейские кибератаки против Соединенных Штатов значительно участились, а навыки местных хакеров быстро улучшаются. Они атакуют все более важные цели. Эксперты по кибербезопасности утверждают, что в марте Северная Корея проникла в турецкие банки, а перед зимней Олимпиадой в Сеуле атаковала южнокорейские компьютерные системы.

В течение многих лет Северная Корея считалась второй лигой в киберпространстве, атаки которой легко обнаружить. Навыки местных хакеров оценивали куда скромнее, чем возможности их коллег из России, Израиля или Соединенных Штатов. Но, похоже, что эти времена подошли к концу: Пхеньян перешел на удивительно оригинальную технику кодирования и взлома.

Режим, который готовится к переговорам с Вашингтоном о замораживании своей ядерной программы, атакует все более амбициозные цели вроде центральных банков или систем продаж. Благодаря развитию хакерства Северная Корея получает средства для компенсации потерь от экономических санкций и угрожает иностранным финансовым институтам.

Хакеры вместо олимпийцев

"Северная Корея обучает элиту хакеров так же, как другие страны тренируют олимпийских спортсменов", - заявляют беженцы из этой страны, эксперты по кибербезопасности из Южной Кореи и агенты разведки. Одиннадцатилетних детей, если они проявляют способности в этом направлении, отправляют в специальные школы, где они учатся взламывать системы и создавать компьютерные вирусы. "После направления в хакерское подразделение вы получаете титул, делающий вас исключительным гражданином. Отныне вам не нужно беспокоиться о еде или обеспечении основных потребностей", - рассказывает беженец из Северной Кореи.

Чтобы оценить киберпрограмму Северной Кореи, The Wall Street Journal опросила десятки северокорейских беженцев, экспертов по кибербезопасности, советников правительства Южной Кореи и военных экспертов. Исследователи подчеркивают, что определить источник атаки довольно сложно, поэтому нет стопроцентной уверенности в том, что каждая атака, приписываемая Северной Корее, действительно была проведена ею.

Респонденты указывают на достаточное количество доказательств того, что северокорейские хакеры совершенствуются: используют уязвимости в часто используемых программах уже через несколько дней после обнаружения лазеек, а созданные ими вредоносные программы не обнаруживают антивирусные программы. Когда производитель программного обеспечения или нанятые специалисты по кибербезопасности латают дыры, хакеры адаптируют свои программы в течение нескольких дней или недель. Причем настолько успешно, что, к примеру, Apple пришлось обновить свою операционную систему iPhone.

Многие хакеры из Северной Кореи хорошо знают английский, а также используют другие языки во время кодирования, чтобы замести следы и навести подозрения в нападении на другие страны. Они также имеют репутацию пионеров во взломе смартфонов, могут скрыть вредоносное ПО в Библии на мобильном телефоне или использовать Facebook для инфицирования своих жертв.

"Весь мир должен обратить на это внимание", - говорит Джон Хальквист, директор аналитического отдела американской компании по кибербезопасности FireEye. Он утверждает, что северокорейский режим проводит одни из лучших хакерских атак в мире.

17 атак в секунду

Северная Корея свою причастность к кибератакам отрицает. И к той, которая была проведена в прошлом году при помощи шпионского программного обеспечения WannaCry и блокировала данные на компьютерах по всему миру, требуя выкуп в биткойнах, и к краже $81 млн из Центрального банка Бангладеш в 2016-м. Издание отправило просьбы предоставить комментарии в консульство Северной Кореи в Гонконге, но ответа так и не получило.

Эксперты отмечают, что следы, выказывающие корейский режим, скрыты глубоко во вредоносных программах и кодах. Среди них можно найти корейские слова, которые в ходу только на Севере, использование серверов, которые связывают с атаками Пхеньяна, и файлы, созданные пользователями, связанными с местными хакерами.

Соединенные Штаты и другие страны публично обвинили Северную Корею в многочисленных атаках, совершенных в последние месяцы, в том числе и WannaCry, указывая в качестве доказательства собственно метод кодирования и техники, характерные для режима. Южная Корея считает, что северный сосед атакует ее полтора миллиона раз в день, то есть совершает по 17 атак в секунду.

В конце прошлого года хакеры из Северной Кореи стали первыми, кто обнаружил уязвимость в популярном медиаплеере Adobe Flash Player, что позволило им выполнять незаметные для других атаки на протяжении многих месяцев. В компании McAfee утверждают, что после того, как Adobe в феврале ликвидировала уязвимость, хакеры Пхеньяна модифицировали вредоносное программное обеспечение и направили его против европейских финансовых учреждений, чтобы иметь возможность получать конфиденциальную информацию об их сетях.

Страна как преступная организация

Преимущество Северной Кореи в киберпространстве устанавливается параллельно с ее успехами в развитии ракетных технологий после прихода в 2011-м к власти Ким Чен Ына.

Многие нападения, связанные с режимом, происходят без видимой причины. Некоторые эксперты сравнивают это с деятельностью преступной организации, которая ищет любые слабые стороны своих оппонентов, чтобы узнать о них побольше. Эксперты сходятся во мнении, что большинство нападений направлены на кражу информации военной разведки или получение денег, поскольку бюджет Пхеньяна серьезно страдает после введения международных санкций. Нападения усилились и после начала переговоров с Соединенными Штатами. "Наличие хакеров дает гораздо более сильную позицию во время переговоров", - утверждает Росс Рустичи, директор компании Cybereason и бывший аналитик Министерства обороны США.

В октябре Южная Корея призналась, что северокорейский режим выкрал 235 гигабайтов данных и военных тайн, в том числе американо-корейский план убить Ким Чен Ына в случае войны. Хакеров из Северной Кореи также обвиняют в краже сотен миллионов долларов, краже информации о кредитных карточках из банкоматов и краже $530 млн с японской биржи криптовалют в январе этого года.

Польские банки на прицеле

Похоже, что именно криптовалюты находятся в центре внимания хакеров из Северной Кореи. По словам информированных источников, в прошлом году они начали создавать фиктивные профили на Facebook, представляясь молодыми привлекательными женщинами, заинтересованными в биткойнах или работающими в этой отрасли. Они завязывали контакты с мужчинами, работающими на рынке криптовалюты. Для пущей надежности хакеры называли себя сотрудницами Исследовательского центра Нью-Йоркского университета и других учреждений. Затем просили мужчин открыть приложение или файлы Word с открытками, содержащими вредоносное ПО.

Неизвестно, как именно северокорейский режим на этом зарабатывал. Как заявили в декабре в Facebook, компания закрыла фальшивые хакерские профили, которые "выдавали себя за других людей, чтобы получше узнать собеседника и завязать с ними отношения".
По словам экспертов по кибербезопасности, Северная Корея также использовала технику watering hole attack. Атака, название которой отсылает к поведению хищников, поджидающих своих жертв в местах водопоя, заключается в инфицировании сайтов, которые часто посещает жертва. При помощи этой техники Пхеньян в 2016-м атаковал банки в Мексике, Польше и Азии.

По данным компании Proofpoint, занимающейся кибербезопасностью, в июне Северная Корея снова применила технику watering hole attack, но на этот раз в новом варианте, используя различные методы шифрования. Новое вредоносное ПО в Proofpoint назвали PowerRatankba. "PowerRatankba показывает, что Северная Корея может адаптироваться к новым условиям, когда кто-то разгадывает ее методы, делает их общедоступными и информирует мир о том, как защититься, - говорит вице-президент Proofpoint Райан Калебер. - Так же, как производители постоянно развивают свой продукт, хакеры постоянно совершенствуются".

Почти совершенство

Северная Корея создает свою киберармию по крайней мере с середины 1990-х годов, когда тогдашний лидер Ким Чен Ир заявил, что "все будущие войны будут компьютерными войнами". Впервые северокорейские хакеры попали на передовицы газет в 2014-м, когда взломали компьютерные системы Sony Pictures Entertainment, уничтожили находящиеся там данные и опубликовали корпоративную переписку. Сама атака прошла с использованием несложного широко распространенного вируса под названием Wiper.

Беженцы и эксперты из Южной Кореи говорят, что хакеры в Северной Корее получают хорошие квартиры в Пхеньяне и освобождаются от обязательной военной службы. The Wall Street Journal поговорила с беженцем, который обучался взлому компьютерных сетей в Северной Корее. Он рассказал об интенсивной подготовке к соревнованиям по хакерству, проводимым каждый год в Пхеньяне. На протяжении соревнований команды молодых хакеров решают программистские головоломки и ломают системы безопасности, причем на каждую задачу отведено определенное время. "На протяжении полугода и днем, и ночью мы готовились только к этому соревнованию", - говорит собеседник издания. Вспоминает, как после одной из ночных тренировок вернулся домой, чтобы поесть, и проснулся головой в миске с супом. "Мы все мечтали принять участие в этом конкурсе", - объясняет он. Лучшие хакеры, выбранные на конкурсе, работают над кражей денег у иностранных банков или воруют информацию военной разведки. "Запуск ядерной программы, оружие и поддержание режима требуют огромных денег в твердой валюте, поэтому очевидно, что банки являются первой целью нападений", - объясняет собеседник газеты.

Три команды хакеров

Северная Корея отправляет некоторых хакеров за границу, чтобы те изучали иностранные языки или принимали участие в международных хакатонах в Индии или Китае, где они могут помериться силами с программистами со всего мира. В 2015-м в Индии состоялся международный конкурс CodeChef. Команды из Северной Кореи заняли первое, второе и третье места, при том, что в соревновании приняли участие более 7,6 тысяч человек со всего мира. Три из 15 лучших программистов, выбранных из примерно ста тысяч членов сообщества CodeChef, - представители Северной Кореи.

Беженцы и южнокорейские эксперты говорят, что киберармия Северной Кореи насчитывает около семи тысяч хакеров и вспомогательного персонала, разделенных на три группы.

Команда А, которую иностранные исследователи часто называют Лазарус, атакует иностранные цели и несет ответственность за самые громкие атаки Северной Кореи вроде WannaCry или взлом Sony.

Команда В в основном сосредоточена на Южной Корее и похищает военные или инфраструктурные секреты, хотя эксперты по кибербезопасности говорят, что в последнее время она начала искать разведданные и в других источниках.

Команда C выполняет задачи, требующие более низкой квалификации, например, атаки с использованием электронной почты, так называемые spear phishing.

"Хотя ранее атаки проводились с использованием хорошо известных инструментов и кодирования, Пхеньян учится у лучших иностранных хакеров", - утверждает Саймон Чой, консультант по кибербезопасности в правительстве Южной Кореи. Через принадлежащие хакерам из Северной Кореи учетные записи в Facebook и Twitter они следят за действиями известных китайских хакеров и "лайкают" руководства, описывающие, к примеру, создание вредоносного кода для мобильных устройств. Некоторые корейцы с севера подписались на онлайн-курсы, предлагаемые корейцами с юга, на которых можно научиться взламывать смартфоны.

Компании, занимающиеся кибербезопасностью, также утверждают, что Северная Корея отправила программистов за границу, где легче подключиться к глобальной финансовой системе. Аналитическая компания Recorded Future заявляет, что обнаружила следы деятельности северокорейских хакеров в Китае, Индии, Новой Зеландии и Мозамбике.

Впереди планеты всей

В McAfee сообщили, что в декабре северокорейскому хакеру понадобилась неделя, чтобы открыть и использовать Invoke-PSImage, новый хакерский инструмент с открытым исходным кодом, который позволил ему атаковать участников зимних Олимпийских игр. По данным McAfee, хакеры использовали этот инструмент для создания необычных вредоносных программ, которые были невидимы для большинства антивирусных программ и скрывали вредоносный код в графическом файле, включенном в документ Word.

Особое впечатление на экспертов произвела последняя атака с использованием Adobe Flash. По данным южнокорейских и американских экспертов, вредоносное ПО появилось в ноябре в Южной Корее, присоединившись к файлам Microsoft Office, распространяемым по электронной почте. Жертвы заражали свои компьютеры, отображая встроенный контент Adobe Flash в документах Word или электронных таблицах. В это время у хакеров была возможность установить удаленный доступ к компьютерам и украсть файлы. Первого февраля Adobe обнародовала отчет о безопасности своего программного обеспечения, а пять дней спустя выпустила обновление. Компания по кибербезопасности FireEye обвинила в нападении Северную Корею.

Как сообщает McAfee, всего за несколько недель хакеры из Пхеньяна адаптировали одну из вредоносных программ и использовали ее в начале марта для атаки на турецкие финансовые институции. Несмотря на то, что они не украли никаких денег, атаки позволили им получить важные данные, к примеру, о подробностях функционирования внутренних банковских систем. "Это вредоносное программное обеспечение не было написано обычным Кимом", - говорит Кристиан Бек, главный инженер McAfee.

Чой, советник по кибербезопасности в Южной Корее, собрал подробную информацию об одной из атак в сети, чтобы узнать о ее авторе. В конце концов он нашел то, что считает профилем хакера на Facebook. В графах "родной город" и "текущее место жительства" написано Пхеньян.
 

ПО РУБРИКАМ

10:49 Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.2172 грн

10:33 CME Group запускает индекс цен на Ethereum

10:03 На межбанке 14 мая объем торгов долларом уменьшился на $64,2 млн до $156,6 млн

09:26 Доллар дорожает 15 мая в ожидании данных о розничных продажах в США

08:59 Девелоперов обяжут пересчитывать стоимость недвижимости во время возврата средств людям или выплат неустоек

08:38 Золото дешевеет 15 мая на фиксации прибыли и росте рисковых настроений

08:34 Биржи АТР 15 мая торгуются в минусе на статистике и прогнозах по экономике Китае

07:56 Анонсирован запуск первой криптовалютной биржи на инфраструктуре NASDAQ

07:48 Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,27%

14.05 Торговля на межбанке 14 мая была достаточно спокойной

14.05 Биткоин кошелек BTC.com добавлен в магазин приложений Huawei

14.05 Фондовые индексы Украины 14 мая показали зеркально противоположную динамику

14.05 Депозитные ставки для физлиц 14.05.18

14.05 Средневзвешенный курс доллара на межбанке 14 мая составил 26.1712 грн

14.05 Доллар США 14 мая дешевеет 4-е торги подряд

• дальше…

09:56 Украина может попасть в офшорный список стран ЕС, если не ратифицирует соглашение MLI до 2019, - Минфин

09:35 На КПВВ и госгранице установят терминалы для оплаты штрафов

08:21 Нефть слабо дорожает 15 мая после обновления максимума за 3,5 года на данных ОПЕК

14.05 14 мая отмечался рост средних розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ

14.05 Нефть продолжает дорожать 14 мая, Brent торгуется на уровне $77,84 за баррель

14.05 МВФ не одобрил предложения Нафтогаза по пересмотру цены газа для населения с повышением до 65%, - источник

14.05 В очередь за Коломойским: что получит Украина от поражения России в Гааге

14.05 Минфинан предлагает оптимизировать действующее законодательство в сфере контроля и таможенного оформления товаров

14.05 ОПЕК в апреле выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 163%

14.05 Стоимость золота колеблется 14 мая на комментариях по ставке ФРС США

• дальше…

10:23 Фонд Сороса закрывает деятельность в Венгрии из-за "политических репрессий" - заявление

10:12 Северная Корея приступила к демонтажу ядерного полигона Пунгери, подтверждает отчет экспертов США

09:49 Перенос посольства США в Иерусалим привел к кровопролитным столкновениям

09:22 Хакеры из Северной Кореи стали одними из самых виртуозных и опасных в мире

14.05 «Духовник Путина» стал митрополитом. Это открывает ему путь к патриаршеству

14.05 МВФ советует Германии снизить налоги и увеличить зарплаты

14.05 Трамп заявил о готовности значительно ограничить объемы нефти, приобретаемой у Ирана

14.05 Глава Каталонии избран, кризис не преодолен

14.05 Нефтяной кризис в Венесуэле нарастает из-за захвата активов PdVSA кредиторами - WSJ

14.05 В очередь за Коломойским: что получит Украина от поражения России в Гааге

14.05 ЕС расширил санкции против России из-за Крыма

14.05 ОПЕК в апреле выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 163%

14.05 Совет ЕС ужесточил меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

14.05 Сбитый летчик. Почему уходит Сурков и чего ждать Украине

14.05 Грузинский президент после митингов молодежи призвал к либерализации наркополитики

• дальше…

11.05 Запуск пассажирских поездов по новому европейскому маршруту Мукачево-Будапешт состоится до конца 2018 года

10.05 В центральных частях города запретят наземные парковки

10.05 Верховный Суд оставил в силе решение вернуть в госсобственность Гостиный двор в Киеве

08.05 Новый порядок зачисления учеников в первый класс вступил в силу

02.05 Вакантность офисов в Киеве за І квартал сократилась до 10,6% – JLL

02.05 За въезд в Евросоюз украинцам нужно будет заплатить 7 евро

27.04 8 районов Киева отключены от горячего водоснабжения до 1 июня из-за переподписания договоров с "Киевгазом", - КГГА

27.04 В Киевской области полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении группы вымогателей-псевдоактивистов

26.04 Сколько зрад в запуске медреестра eHealth

25.04 Глава Департамента информтехнологий КГГА Юрий Назаров: осенью электронный билет для всего транспорта будет запущен

25.04 Разрешение органам местного самоуправления запрещать продажу алкоголя в определенное время суток вступило в силу

24.04 Мининфраструктуры предложило закрыть возможность входа российских судов во внутренние воды страны

24.04 Законодательная “пустышка”: Зачем МЭРТ штрафы за отсутствие регистрации

24.04 "Киевпастранс" намерен повысить тарифы на проезд в наземном коммунальном транспорте Киева до 8 гривен с 15 июля

24.04 В Украине хотят провести проверки проживания граждан по “прописке”: нарушителям грозит штраф

• дальше…

08:13 Почему Гордон озвучивает мечты Путина

14.05 В очередь за Коломойским: что получит Украина от поражения России в Гааге

14.05 Сбитый летчик. Почему уходит Сурков и чего ждать Украине

14.05 Включение боевиками в списки обмена Владимира Рубана усложняет переговоры об освобождении пленных украинцев, - Геращенко

14.05 США предоставят Украине дополнительную помощь в $125 млн

14.05 «Любимец» НАБУ: Чем известен умерший судья Бобровник

14.05 Хрупкий «Панцирь». Как беспилотники-камикадзе уничтожают новейшие российские системы ПВО

11.05 Зеркаль ожидает решений Гаагского арбитража по искам украинских компаний в течение полугода

11.05 Аахенский формат. Макрон и Меркель заменили Путина Волкером

11.05 У Украины в данный момент нет перспективы членства в ЕС – Мингарелли

11.05 Данилюк за сокращение расходов госбюджета на ГПУ и СБУ при введении налога на выведенный капитал

10.05 Гройсман надеется на принятие закона об Антикоррупционном суде до начала лета

10.05 Майская “теневая война”. Оккупанты готовы бежать из Лозовой, а ВСУ берут новую высоту

10.05 Украинские инвесторы из Крыма выиграли в Гааге суд против России

08.05 СБУ провела обыски у Петра Симоненко, изъят предмет, похожий на пистолет

• дальше…

10:02 Google нашла способ заставить производителей своевременно доставлять патчи

14.05 Биткоин кошелек BTC.com добавлен в магазин приложений Huawei

14.05 Почему начальники не умеют управлять дистанционными сотрудниками

14.05 Новые чипы Qualcomm для носимых устройств позволят отслеживать взгляд

14.05 BMW выпустит беспроводную зарядку для электромобилей летом

14.05 SpaceX запустил самую мощную модификацию ракеты Falcon 9

14.05 Facebook планирует выпустить собственную криптовалюту

14.05 Японские гиганты создадут твердотельные аккумуляторы для электромобилей

14.05 LG запустила собственную блокчейн-платформу Monachain

11.05 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S с диагональю 50" обойдётся в $380

11.05 Google Assistant заполучил новые голоса, стал вежливее и вскоре заговорит по-русски

11.05 Google Duplex — искусственный интеллект, который способен сам позвонить за вас в магазин и сделать заказ

11.05 Google показала новые возможности Google Maps и Google Lens

11.05 Телевизоры LG обзавелись интеллектуальным помощником Google Assistant

11.05 Госказначейство предупреждает о телефонных мошенниках

• дальше…

14.05 Почему начальники не умеют управлять дистанционными сотрудниками

08.05 Что делать, если вас не ценят на работе

07.05 Как люди без высшего образования становятся гендиректорами

05.05 Что нужно знать о поиске работы после увольнения

05.05 Google объявил о новых правилах размещения политической рекламы

03.05 Как урегулировать конфликты на работе

24.04 Блокчейн-браузер Brave заключил партнерство с Dow Jones Media

24.04 Почему нельзя скрывать от работников горькую правду

20.04 Как рассказывать о своих талантах без скромности, и хвастовства

18.04 Зачем начальству искусственный интеллект

18.04 Смех на рабочем месте - признак… чего?

11.04 Повышение, после которого хочется уволиться

04.04 Какие стратегии помогут женщинам в карьере

03.04 Создатель антивируса McAfee берет по $105 000 за твит о криптовалютах

02.04 Вовлеченные сотрудники быстрее выгорают на работе

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно