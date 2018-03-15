Нефть и санкции: российский ТЭК ожидают проблемы после 2025 года

Российские нефтяные компании неплохо адаптировались к санкционному режиму, введенному в 2014 году в отношении России Евросоюзом и США, полагают эксперты Центра исследований в области энергетики бизнес-школы "Сколково". Однако после 2025 года нефтегазовый сектор России может столкнуться с проблемами в связи с ростом трудноизвлекаемых запасов и отсутствием собственных технологий. Более подробно о проблемных точках российского ТЭК - в материале DW.

Положение дел в отрасли: динамика добычи

В среду, 14 марта, Центр исследований в области энергетики бизнес-школы "Сколково" провел презентацию своего нового исследования "Перспективы российской нефтедобычи: жизнь под санкциями".

По данным, приведенным экспертами, добыча нефти в России в последние пять лет росла, несмотря на относительно низкую ценовую конъюнктуру и введенные США и ЕС секторальные санкции. В общей сложности нефтедобыча в РФ за пять лет (с 2012 по 2016 годы) выросла на 6 процентов - с 518 до 548 млн тонн.

"Крупные инвестиции прошлых лет, многочисленные налоговые льготы, а также девальвация рубля позволили не только избежать сокращения добычи, но и обеспечили ее рекордный рост", - отмечают авторы доклада.

Правда, рост производства был обеспечен главным образом за счет ввода новых месторождений - добыча на них выросла на 77 процентов. На действующих месторождениях падение добычи составило 5 процентов. Как говорится в исследовании, "динамика производства на крупнейших действующих месторождениях говорит о том, что они вошли в фазу падающей добычи".

На какие проекты повлияли санкции

Пока, в сложившихся условиях, компании сосредоточены на вводе новых месторождений, расположенных на суше и не требующих использования подсанкционных технологий. Львиная доля шельфовых проектов в связи с отсутствием необходимых технологий заморожена.

На сегодняшний день на арктическом шельфе ведется лишь добыча на Приразломном месторождении, оператором которого выступает "дочка" "Газпром нефти". Самым крупным остановленным проектом является совместный проект "Роснефти" и ExxonMobil в Карском море.

Возникли трудности и с реализацией совместных проектов по разработке сланцевой нефти. Из-за санкций практически все они были приостановлены, за исключением Салымского проекта, разработкой которого занимаются "Газпром нефть" и Shell в рамках совместного предприятия "Салым Петролеум Девелопмент".

Российские нефтяные компании стремятся к тому, чтобы в будущем обеспечить прирост добычи за счет сланцевых проектов, однако, как отмечают авторы исследования, несмотря на все усилия, ограничение поставок оборудования может существенно осложнить разработку месторождений.

Мировыми лидерами по производству необходимых для гидроразрыва пласта (ГРП) технологий являются компании Shlumberger, Halliburton и Baker Hughes. Россия пытается производить собственное аналогичное оборудование, но на сегодня оно не может конкурировать с иностранным.

Текущие тренды: огосударствление против глобализации

В связи с введением санкций российские нефтяные компании (НК), вынашивавшие планы международной экспансии, вынуждены все больше фокусироваться на внутреннем рынке.

Так, например, "Лукойл" - лидер по количеству активов за рубежом среди российских НК - добывает за пределами России лишь 13 процентов от своей общей добычи и, как говорится в докладе бизнес-школы "Сколково", не вполне понятно, удастся ли компании расширить эту деятельность. Не вполне гарантирован и успех зарубежных проектов "Роснефти" и "Зарубежнефти". "Перспективы дальнейшего долгосрочного развития и глобализации могут быть серьезно ограничены", - считают авторы исследования.

Одновременно с этим в российской нефтянке растет роль госкомпаний. К 2017 году 38% добычи приходилось на долю государственной "Роснефти". А после возврата "Башнефти" в госсобственность, доля компаний с преимущественным государственным участием (более 50%) в российской нефтедобыче достигла 48% (по сравнению с 33% в 2012 году). Кстати, рост добычи "Роснефти" в 2017 году стал возможен именно за счет приобретения "Башнефти".

Прогнозы добычи

Центр исследований в области энергетики бизнес-школы "Сколково" представил два варианта развития дальнейших событий - базовый сценарий и сценарий, просчитанный на случай усиления санкций. В соответствии с первым, добыча нефти в России к 2025 году снизится до 540 млн тонн, со вторым - до 505 млн.

При этом первый сценарий предполагает, что к этому времени добыча на новых месторождениях достигнет своего пика в 90 млн тонн, при втором сценарии - 75 млн. Далее, до 2030 года - при обоих сценариях - суммарная добыча нефти на действующих и новых месторождениях будет демонстрировать падение. "Введенные санкции будут оказывать все нарастающее давление на сектор, и если не удастся развить собственные технологии и экспертизу, то падение нефтедобычи может стать весьма чувствительным", - резюмируют эксперты. Наиболее критической технологией для российской нефтедобычи, по их мнению, является гидроразрыв пласта.